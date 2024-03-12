https://ria.ru/20240312/bespilotniki-1932412508.html

Над территорией России за ночь уничтожили 25 украинских беспилотников

Над территорией России за ночь уничтожили 25 украинских беспилотников - РИА Новости, 12.03.2024

Над территорией России за ночь уничтожили 25 украинских беспилотников

Российские средства ПВО уничтожили ночью 25 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T07:16

2024-03-12T07:16

2024-03-12T08:36

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили ночью 25 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны РФ."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 25 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.По данным ведомства, дежурными средствами ПВО два беспилотника перехвачено и уничтожено над территорией Московской области, один над Ленинградской, семь над Белгородской, 11 над Курской, один над Брянской, один над Тульской и два над Орловской.

https://ria.ru/20240304/balitskiy-1930906844.html

россия

московская область (подмосковье)

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2024

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россия, безопасность, московская область (подмосковье)