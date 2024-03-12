https://ria.ru/20240312/bespilotniki-1932412508.html
Над территорией России за ночь уничтожили 25 украинских беспилотников
Над территорией России за ночь уничтожили 25 украинских беспилотников - РИА Новости, 12.03.2024
Над территорией России за ночь уничтожили 25 украинских беспилотников
Российские средства ПВО уничтожили ночью 25 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T07:16
2024-03-12T07:16
2024-03-12T08:36
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили ночью 25 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны РФ."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 25 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.По данным ведомства, дежурными средствами ПВО два беспилотника перехвачено и уничтожено над территорией Московской области, один над Ленинградской, семь над Белгородской, 11 над Курской, один над Брянской, один над Тульской и два над Орловской.
https://ria.ru/20240304/balitskiy-1930906844.html
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россия, безопасность, московская область (подмосковье)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Московская область (Подмосковье)
Над территорией России за ночь уничтожили 25 украинских беспилотников
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