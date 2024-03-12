https://ria.ru/20240312/bespilotnik-1932505227.html

В Белгороде беспилотник врезался в здание администрации, есть пострадавшие

В Белгороде беспилотник врезался в здание администрации, есть пострадавшие - РИА Новости, 12.03.2024

В Белгороде беспилотник врезался в здание администрации, есть пострадавшие

Украинский беспилотник врезался в здание мэрии Белгорода, пострадали два человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T14:29

2024-03-12T14:29

2024-03-12T15:21

специальная военная операция на украине

белгород

происшествия

вячеслав гладков

белгородская область

шебекино

валентин демидов

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 12 мар — РИА Новости. Украинский беспилотник врезался в здание мэрии Белгорода, пострадали два человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Белгороде в здание администрации города врезался БПЛА противника. Есть двое пострадавших: одна женщина получила осколочные ранения, вторая — контузию. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", — написал губернатор.Пострадавшие — сотрудницы администрации, уточнил мэр города Валентин Демидов. Одну из них госпитализировали, второй оказали помощь на месте.Глава белгородской администрации добавил, что дрон врезался во входную группу здания. В нем выбиты окна, повреждения получил фасад.Во вторник ВСУ усилили атаки на Белгородскую область. По данным Минобороны, ночью силы ПВО уничтожили над регионом восемь беспилотников противника, а также перехватили восемь реактивных снарядов РСЗО "Вампир" и одну ракету ТРК "Точка-У".Утром на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность. Как сообщил Гладков, при обстреле Шебекино ранения получили три человека, еще двое пострадали при атаке на Белгородский район.

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

белгород

белгородская область

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белгород, происшествия, вячеслав гладков, белгородская область, шебекино, валентин демидов, вооруженные силы украины