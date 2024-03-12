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В Белгороде беспилотник врезался в здание администрации, есть пострадавшие - РИА Новости, 12.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:29 12.03.2024 (обновлено: 15:21 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/bespilotnik-1932505227.html
В Белгороде беспилотник врезался в здание администрации, есть пострадавшие
В Белгороде беспилотник врезался в здание администрации, есть пострадавшие - РИА Новости, 12.03.2024
В Белгороде беспилотник врезался в здание администрации, есть пострадавшие
Украинский беспилотник врезался в здание мэрии Белгорода, пострадали два человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T14:29
2024-03-12T15:21
специальная военная операция на украине
белгород
происшествия
вячеслав гладков
белгородская область
шебекино
валентин демидов
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 12 мар — РИА Новости. Украинский беспилотник врезался в здание мэрии Белгорода, пострадали два человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Белгороде в здание администрации города врезался БПЛА противника. Есть двое пострадавших: одна женщина получила осколочные ранения, вторая — контузию. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", — написал губернатор.Пострадавшие — сотрудницы администрации, уточнил мэр города Валентин Демидов. Одну из них госпитализировали, второй оказали помощь на месте.Глава белгородской администрации добавил, что дрон врезался во входную группу здания. В нем выбиты окна, повреждения получил фасад.Во вторник ВСУ усилили атаки на Белгородскую область. По данным Минобороны, ночью силы ПВО уничтожили над регионом восемь беспилотников противника, а также перехватили восемь реактивных снарядов РСЗО "Вампир" и одну ракету ТРК "Точка-У".Утром на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность. Как сообщил Гладков, при обстреле Шебекино ранения получили три человека, еще двое пострадали при атаке на Белгородский район.
https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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белгород
белгородская область
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белгород, происшествия, вячеслав гладков, белгородская область, шебекино, валентин демидов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Шебекино, Валентин Демидов, Вооруженные силы Украины
В Белгороде беспилотник врезался в здание администрации, есть пострадавшие

Гладков: в Белгороде БПЛА ВСУ врезался в здание администрации, пострадали двое

© Фото : ДЕМИДОВ/TelegramЗдание администрации Белгорода, поврежденное в результате атаки БПЛА
Здание администрации Белгорода, поврежденное в результате атаки БПЛА - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© Фото : ДЕМИДОВ/Telegram
Здание администрации Белгорода, поврежденное в результате атаки БПЛА
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 12 мар — РИА Новости. Украинский беспилотник врезался в здание мэрии Белгорода, пострадали два человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В Белгороде в здание администрации города врезался БПЛА противника. Есть двое пострадавших: одна женщина получила осколочные ранения, вторая — контузию. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", — написал губернатор.
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Пострадавшие — сотрудницы администрации, уточнил мэр города Валентин Демидов. Одну из них госпитализировали, второй оказали помощь на месте.
Глава белгородской администрации добавил, что дрон врезался во входную группу здания. В нем выбиты окна, повреждения получил фасад.
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Во вторник ВСУ усилили атаки на Белгородскую область. По данным Минобороны, ночью силы ПВО уничтожили над регионом восемь беспилотников противника, а также перехватили восемь реактивных снарядов РСЗО "Вампир" и одну ракету ТРК "Точка-У".
Утром на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность. Как сообщил Гладков, при обстреле Шебекино ранения получили три человека, еще двое пострадали при атаке на Белгородский район.

На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили желтый уровень террористической опасности. Протяженность украинской границы с регионом — 350 километров.

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Специальная военная операция на УкраинеБелгородПроисшествияВячеслав ГладковБелгородская областьШебекиноВалентин ДемидовВооруженные силы Украины
 
 
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