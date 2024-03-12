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В Белгороде сбили беспилотник из стрелкового оружия - РИА Новости, 12.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/bespilotnik-1932471991.html
В Белгороде сбили беспилотник из стрелкового оружия
В Белгороде сбили беспилотник из стрелкового оружия - РИА Новости, 12.03.2024
В Белгороде сбили беспилотник из стрелкового оружия
Сотрудники Росгвардии сбили из стрелкового оружия беспилотник, атаковавший коммерческое предприятие в Белгороде, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T12:21
2024-03-12T12:21
специальная военная операция на украине
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
безопасность
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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БЕЛГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии сбили из стрелкового оружия беспилотник, атаковавший коммерческое предприятие в Белгороде, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Утром во вторник губернатор заявил, что ракетная опасность объявлена на всей территории региона. По данным Минобороны РФ, над территорией Белгородской области было сбито восемь беспилотников."В Белгороде ВСУ атаковали беспилотником коммерческое предприятие. Сотрудниками Росгвардии из стрелкового оружия БПЛА был сбит", - написал Гладков.Он уточнил, что пострадавших и разрушений на объекте нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
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белгород, белгородская область, вячеслав гладков, безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Безопасность, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Белгороде сбили беспилотник из стрелкового оружия

Гладков: сотрудники Росгвардии сбили из стрелкового оружия БПЛА в Белгороде

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкМодульное укрытие для защиты людей при обстрелах в Белгороде
Модульное укрытие для защиты людей при обстрелах в Белгороде - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Модульное укрытие для защиты людей при обстрелах в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии сбили из стрелкового оружия беспилотник, атаковавший коммерческое предприятие в Белгороде, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Утром во вторник губернатор заявил, что ракетная опасность объявлена на всей территории региона. По данным Минобороны РФ, над территорией Белгородской области было сбито восемь беспилотников.
"В Белгороде ВСУ атаковали беспилотником коммерческое предприятие. Сотрудниками Росгвардии из стрелкового оружия БПЛА был сбит", - написал Гладков.
Он уточнил, что пострадавших и разрушений на объекте нет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородская областьВячеслав ГладковБезопасностьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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