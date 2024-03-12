https://ria.ru/20240312/bespilotnik-1932471991.html

В Белгороде сбили беспилотник из стрелкового оружия

В Белгороде сбили беспилотник из стрелкового оружия - РИА Новости, 12.03.2024

В Белгороде сбили беспилотник из стрелкового оружия

Сотрудники Росгвардии сбили из стрелкового оружия беспилотник, атаковавший коммерческое предприятие в Белгороде, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T12:21

2024-03-12T12:21

2024-03-12T12:21

специальная военная операция на украине

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

безопасность

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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БЕЛГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии сбили из стрелкового оружия беспилотник, атаковавший коммерческое предприятие в Белгороде, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Утром во вторник губернатор заявил, что ракетная опасность объявлена на всей территории региона. По данным Минобороны РФ, над территорией Белгородской области было сбито восемь беспилотников."В Белгороде ВСУ атаковали беспилотником коммерческое предприятие. Сотрудниками Росгвардии из стрелкового оружия БПЛА был сбит", - написал Гладков.Он уточнил, что пострадавших и разрушений на объекте нет.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

белгородская область

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белгород, белгородская область, вячеслав гладков, безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)