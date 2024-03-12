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В Подмосковье сбили беспилотник - РИА Новости, 12.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:48 12.03.2024 (обновлено: 05:07 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/bespilotnik-1932406349.html
В Подмосковье сбили беспилотник
В Подмосковье сбили беспилотник - РИА Новости, 12.03.2024
В Подмосковье сбили беспилотник
Система ПВО в ночь на вторник нейтрализовала в Раменском городском округе Подмосковья беспилотник, направлявшийся к Москве, разрушений и пострадавших нет,... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T04:48
2024-03-12T05:07
специальная военная операция на украине
москва
московская область (подмосковье)
белгородский район
сергей собянин
орел
происшествия
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Система ПВО в ночь на вторник нейтрализовала в Раменском городском округе Подмосковья беспилотник, направлявшийся к Москве, разрушений и пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале столичный мэр Сергей Собянин."Сегодня силами ПВО в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал он.Ранее сегодня сообщалось об атаках беспилотников на Курскую область, а также о налетах БПЛА в Белгородской, Тульской и Орловской областях. На нефтебазе в Орле после удара дрона загорелся резервуар с нефтепродуктами. В Белгородском районе беспилотник повредил линии электропередачи, без электричества остались семь населенных пунктов. Везде обошлось без пострадавших.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240312/bespilotniki-1932405502.html
москва
московская область (подмосковье)
белгородский район
орел
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москва, московская область (подмосковье), белгородский район, сергей собянин, орел, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Москва, Московская область (Подмосковье), Белгородский район, Сергей Собянин, Орел, Происшествия
В Подмосковье сбили беспилотник

Собянин: в Раменском городском округе сбили беспилотник, летевший на Москву

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОфицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Система ПВО в ночь на вторник нейтрализовала в Раменском городском округе Подмосковья беспилотник, направлявшийся к Москве, разрушений и пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале столичный мэр Сергей Собянин.
«
"Сегодня силами ПВО в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал он.
Ранее сегодня сообщалось об атаках беспилотников на Курскую область, а также о налетах БПЛА в Белгородской, Тульской и Орловской областях. На нефтебазе в Орле после удара дрона загорелся резервуар с нефтепродуктами. В Белгородском районе беспилотник повредил линии электропередачи, без электричества остались семь населенных пунктов. Везде обошлось без пострадавших.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
Комплекс Стрела-10М - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
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Специальная военная операция на УкраинеМоскваМосковская область (Подмосковье)Белгородский районСергей СобянинОрелПроисшествия
 
 
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