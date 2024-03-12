https://ria.ru/20240312/bespilotnik-1932406349.html

В Подмосковье сбили беспилотник

В Подмосковье сбили беспилотник - РИА Новости, 12.03.2024

В Подмосковье сбили беспилотник

Система ПВО в ночь на вторник нейтрализовала в Раменском городском округе Подмосковья беспилотник, направлявшийся к Москве, разрушений и пострадавших нет,... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T04:48

2024-03-12T04:48

2024-03-12T05:07

специальная военная операция на украине

москва

московская область (подмосковье)

белгородский район

сергей собянин

орел

происшествия

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Система ПВО в ночь на вторник нейтрализовала в Раменском городском округе Подмосковья беспилотник, направлявшийся к Москве, разрушений и пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале столичный мэр Сергей Собянин."Сегодня силами ПВО в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал он.Ранее сегодня сообщалось об атаках беспилотников на Курскую область, а также о налетах БПЛА в Белгородской, Тульской и Орловской областях. На нефтебазе в Орле после удара дрона загорелся резервуар с нефтепродуктами. В Белгородском районе беспилотник повредил линии электропередачи, без электричества остались семь населенных пунктов. Везде обошлось без пострадавших.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20240312/bespilotniki-1932405502.html

москва

московская область (подмосковье)

белгородский район

орел

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москва, московская область (подмосковье), белгородский район, сергей собянин, орел, происшествия