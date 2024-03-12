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Над Тульской областью уничтожили беспилотник - РИА Новости, 12.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:56 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/bespilotnik-1932404971.html
Над Тульской областью уничтожили беспилотник
Над Тульской областью уничтожили беспилотник - РИА Новости, 12.03.2024
Над Тульской областью уничтожили беспилотник
Система ПВО уничтожила беспилотник над Тульской областью, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет, сообщается на сайте министерства по региональной... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T03:56
2024-03-12T03:56
специальная военная операция на украине
происшествия
тульская область
андрей клычков
орел
белгородский район
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Система ПВО уничтожила беспилотник над Тульской областью, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет, сообщается на сайте министерства по региональной безопасности. Ранее сообщалось об атаках БПЛА в Курской, Белгородской и Орловской областях. В экстренных службах рассказали РИА Новости, один резервуар с нефтепродуктами загорелся на нефтебазе в Орле, предварительно, после удара украинского беспилотника, площадь пожара уточняется. Позднее глава региона Андрей Клычков подтвердил информацию, отметив, что никто не пострадал. В Белгородском районе беспилотник сбросил четыре взрывных устройства, из-за чего произошло повреждение линии электропередачи, и без электричества остались семь населенных пунктов. Пострадавших также нет. "Двенадцатого марта дежурными средствами ПВО министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над Тульской областью. Организовано реагирование экстренных служб. Разрушений инфраструктуры и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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происшествия, тульская область, андрей клычков, орел, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Тульская область, Андрей Клычков, Орел, Белгородский район
Над Тульской областью уничтожили беспилотник

Власти Тульской области сообщили об уничтожении БПЛА

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" . Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Система ПВО уничтожила беспилотник над Тульской областью, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет, сообщается на сайте министерства по региональной безопасности.
Ранее сообщалось об атаках БПЛА в Курской, Белгородской и Орловской областях. В экстренных службах рассказали РИА Новости, один резервуар с нефтепродуктами загорелся на нефтебазе в Орле, предварительно, после удара украинского беспилотника, площадь пожара уточняется. Позднее глава региона Андрей Клычков подтвердил информацию, отметив, что никто не пострадал. В Белгородском районе беспилотник сбросил четыре взрывных устройства, из-за чего произошло повреждение линии электропередачи, и без электричества остались семь населенных пунктов. Пострадавших также нет.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
В Орле после атаки БПЛА загорелся резервуар на нефтебазе
03:32
"Двенадцатого марта дежурными средствами ПВО министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над Тульской областью. Организовано реагирование экстренных служб. Разрушений инфраструктуры и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияТульская областьАндрей КлычковОрелБелгородский район
 
 
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