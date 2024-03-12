https://ria.ru/20240312/bespilotnik-1932404971.html
Над Тульской областью уничтожили беспилотник
Над Тульской областью уничтожили беспилотник - РИА Новости, 12.03.2024
Над Тульской областью уничтожили беспилотник
Система ПВО уничтожила беспилотник над Тульской областью, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет, сообщается на сайте министерства по региональной... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T03:56
2024-03-12T03:56
2024-03-12T03:56
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происшествия
тульская область
андрей клычков
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Система ПВО уничтожила беспилотник над Тульской областью, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет, сообщается на сайте министерства по региональной безопасности. Ранее сообщалось об атаках БПЛА в Курской, Белгородской и Орловской областях. В экстренных службах рассказали РИА Новости, один резервуар с нефтепродуктами загорелся на нефтебазе в Орле, предварительно, после удара украинского беспилотника, площадь пожара уточняется. Позднее глава региона Андрей Клычков подтвердил информацию, отметив, что никто не пострадал. В Белгородском районе беспилотник сбросил четыре взрывных устройства, из-за чего произошло повреждение линии электропередачи, и без электричества остались семь населенных пунктов. Пострадавших также нет. "Двенадцатого марта дежурными средствами ПВО министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над Тульской областью. Организовано реагирование экстренных служб. Разрушений инфраструктуры и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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происшествия, тульская область, андрей клычков, орел, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Тульская область, Андрей Клычков, Орел, Белгородский район
Над Тульской областью уничтожили беспилотник
Власти Тульской области сообщили об уничтожении БПЛА