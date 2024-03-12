https://ria.ru/20240312/bespilotnik-1932404971.html

Над Тульской областью уничтожили беспилотник

Над Тульской областью уничтожили беспилотник - РИА Новости, 12.03.2024

Над Тульской областью уничтожили беспилотник

Система ПВО уничтожила беспилотник над Тульской областью, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет, сообщается на сайте министерства по региональной... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T03:56

2024-03-12T03:56

2024-03-12T03:56

специальная военная операция на украине

происшествия

тульская область

андрей клычков

орел

белгородский район

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Система ПВО уничтожила беспилотник над Тульской областью, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет, сообщается на сайте министерства по региональной безопасности. Ранее сообщалось об атаках БПЛА в Курской, Белгородской и Орловской областях. В экстренных службах рассказали РИА Новости, один резервуар с нефтепродуктами загорелся на нефтебазе в Орле, предварительно, после удара украинского беспилотника, площадь пожара уточняется. Позднее глава региона Андрей Клычков подтвердил информацию, отметив, что никто не пострадал. В Белгородском районе беспилотник сбросил четыре взрывных устройства, из-за чего произошло повреждение линии электропередачи, и без электричества остались семь населенных пунктов. Пострадавших также нет. "Двенадцатого марта дежурными средствами ПВО министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над Тульской областью. Организовано реагирование экстренных служб. Разрушений инфраструктуры и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240312/pozhar-1932404101.html

тульская область

орел

белгородский район

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происшествия, тульская область, андрей клычков, орел, белгородский район