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Байден обвинил прокурора в том, о чем сам заговорил, пишут СМИ - РИА Новости, 12.03.2024
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17:28 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/bayden-1932553908.html
Байден обвинил прокурора в том, о чем сам заговорил, пишут СМИ
Байден обвинил прокурора в том, о чем сам заговорил, пишут СМИ - РИА Новости, 12.03.2024
Байден обвинил прокурора в том, о чем сам заговорил, пишут СМИ
Президент США Джо Байден сам поднял тему смерти своего сына Бо в ходе интервью с расследовавшим ненадлежащее хранение секретных документов спецпрокурором... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T17:28
2024-03-12T17:28
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден сам поднял тему смерти своего сына Бо в ходе интервью с расследовавшим ненадлежащее хранение секретных документов спецпрокурором Робертом Хёром, но позже обвинил спецпрокурора в том, что тот затронул этот вопрос, свидетельствует расшифровка беседы, о которой сообщает Washington Post. Как указывает газета, согласно расшифровке, Байден сам заговорил о смерти сына, чтобы описать влияние этого события на решение не выдвигаться на президентские выборы в 2016 году. "Он умер в 2015?" - цитирует Байдена из расшифровки издание. Спецпрокурор в этот момент предложил прерваться, но американский лидер заявил, что хочет сначала разобраться с вопросом. Как указывает газета, этот обмен противоречит словам Байдена, который после публикации отчета Хёра, заявившего о проблемах с памятью у президента, указал в том числе, что тот не помнит даты смерти сына. Байден, комментируя отчет, заявил, что не считает вопрос об этом "их делом". Американский лидер также сказал, "как смел он поднимать эту тему", не уточнив, имеет ли в виду отчет или сам процесс опроса. Издание на основании этого делает вывод, что слова Байдена вступают в противоречие с реальным положением дел, поскольку тему смерти сына поднял в интервью сам президент. В начале февраля Хёр по итогам завершенного расследования решил не предъявлять Байдену обвинения, несмотря на доказательства того, что американский лидер "умышленно хранил" секретные документы. В своих выводах Хёр также констатировал, что "память Байдена была серьезно ограничена", а самого главу государства после череды состоявшихся бесед охарактеризовал как "сострадательного и благонамеренного пожилого человека с плохой памятью". В Белом доме категорично отвергли оценки, которые Хёр дал в своем докладе Байдену, назвав их неверными и политически мотивированными. Президент США также отверг претензии к состоянию своего ума.
https://ria.ru/20240312/bayden-1932406204.html
https://ria.ru/20240311/mask-1932310224.html
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РИА Новости
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
Байден обвинил прокурора в том, о чем сам заговорил, пишут СМИ

WP: Байден сам заговорил о смерти сына с прокурором, за что потом его обвинил

© AP Photo / Andrew HarnikДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден сам поднял тему смерти своего сына Бо в ходе интервью с расследовавшим ненадлежащее хранение секретных документов спецпрокурором Робертом Хёром, но позже обвинил спецпрокурора в том, что тот затронул этот вопрос, свидетельствует расшифровка беседы, о которой сообщает Washington Post.
Как указывает газета, согласно расшифровке, Байден сам заговорил о смерти сына, чтобы описать влияние этого события на решение не выдвигаться на президентские выборы в 2016 году.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
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Вчера, 04:41
"Он умер в 2015?" - цитирует Байдена из расшифровки издание. Спецпрокурор в этот момент предложил прерваться, но американский лидер заявил, что хочет сначала разобраться с вопросом.
Как указывает газета, этот обмен противоречит словам Байдена, который после публикации отчета Хёра, заявившего о проблемах с памятью у президента, указал в том числе, что тот не помнит даты смерти сына. Байден, комментируя отчет, заявил, что не считает вопрос об этом "их делом". Американский лидер также сказал, "как смел он поднимать эту тему", не уточнив, имеет ли в виду отчет или сам процесс опроса. Издание на основании этого делает вывод, что слова Байдена вступают в противоречие с реальным положением дел, поскольку тему смерти сына поднял в интервью сам президент.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Маск назвал Байдена мрачной марионеткой
11 марта, 15:10
В начале февраля Хёр по итогам завершенного расследования решил не предъявлять Байдену обвинения, несмотря на доказательства того, что американский лидер "умышленно хранил" секретные документы. В своих выводах Хёр также констатировал, что "память Байдена была серьезно ограничена", а самого главу государства после череды состоявшихся бесед охарактеризовал как "сострадательного и благонамеренного пожилого человека с плохой памятью".
В Белом доме категорично отвергли оценки, которые Хёр дал в своем докладе Байдену, назвав их неверными и политически мотивированными. Президент США также отверг претензии к состоянию своего ума.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
"Дожив до моих лет": Байден опозорился после слов об американских ценностях
10 марта, 06:47
 
В миреСШАДжо Байден
 
 
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