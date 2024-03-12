https://ria.ru/20240312/bayden-1932420888.html

Байден неожиданно ответил на призыв президента Польши

Байден неожиданно ответил на призыв президента Польши - РИА Новости, 12.03.2024

Байден неожиданно ответил на призыв президента Польши

Нет нужды увеличивать американский военный контингент в Польше, цитирует президента США Джо Байдена агентство Bloomberg. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T09:14

2024-03-12T09:14

2024-03-12T15:32

в мире

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сша

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Нет нужды увеличивать американский военный контингент в Польше, цитирует президента США Джо Байдена агентство Bloomberg."Нет необходимости в дополнительных войсках на польской границе, но завтра я встречаюсь с премьер-министром (Польши Дональдом Туском. — Прим. ред.)", — сказал он.Издание отмечает, что Байден проведет встречу как с главой польского правительства, так и с президентом Анджеем Дудой.Накануне, перед вылетом в США, Дуда заявил, что Варшава хочет от американцев трех вещей: больше американских солдат в Польше, больше военной техники для украинской армии и гарантии того, что предвыборные заявления бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, подрывающие смысл НАТО, представляют собой лишь пустые слова.

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932430885.html

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польша

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в мире, польша, сша, анджей дуда, джо байден, нато