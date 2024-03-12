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Байден неожиданно ответил на призыв президента Польши - РИА Новости, 12.03.2024
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09:14 12.03.2024 (обновлено: 15:32 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/bayden-1932420888.html
Байден неожиданно ответил на призыв президента Польши
Байден неожиданно ответил на призыв президента Польши - РИА Новости, 12.03.2024
Байден неожиданно ответил на призыв президента Польши
Нет нужды увеличивать американский военный контингент в Польше, цитирует президента США Джо Байдена агентство Bloomberg. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T09:14
2024-03-12T15:32
в мире
польша
сша
анджей дуда
джо байден
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Нет нужды увеличивать американский военный контингент в Польше, цитирует президента США Джо Байдена агентство Bloomberg."Нет необходимости в дополнительных войсках на польской границе, но завтра я встречаюсь с премьер-министром (Польши Дональдом Туском. — Прим. ред.)", — сказал он.Издание отмечает, что Байден проведет встречу как с главой польского правительства, так и с президентом Анджеем Дудой.Накануне, перед вылетом в США, Дуда заявил, что Варшава хочет от американцев трех вещей: больше американских солдат в Польше, больше военной техники для украинской армии и гарантии того, что предвыборные заявления бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, подрывающие смысл НАТО, представляют собой лишь пустые слова.
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932430885.html
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
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в мире, польша, сша, анджей дуда, джо байден, нато
В мире, Польша, США, Анджей Дуда, Джо Байден, НАТО
Байден неожиданно ответил на призыв президента Польши

Джо Байден не увидел надобности в увеличении числа войск США в Польше

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Нет нужды увеличивать американский военный контингент в Польше, цитирует президента США Джо Байдена агентство Bloomberg.
"Нет необходимости в дополнительных войсках на польской границе, но завтра я встречаюсь с премьер-министром (Польши Дональдом Туском. — Прим. ред.)", — сказал он.
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
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10:16
Издание отмечает, что Байден проведет встречу как с главой польского правительства, так и с президентом Анджеем Дудой.
Накануне, перед вылетом в США, Дуда заявил, что Варшава хочет от американцев трех вещей: больше американских солдат в Польше, больше военной техники для украинской армии и гарантии того, что предвыборные заявления бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, подрывающие смысл НАТО, представляют собой лишь пустые слова.
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08:00
 
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