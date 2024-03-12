https://ria.ru/20240312/avdeevka-1932415527.html

Пушилин вместе с Кириенко посетил Авдеевку

Пушилин вместе с Кириенко посетил Авдеевку - РИА Новости, 12.03.2024

Пушилин вместе с Кириенко посетил Авдеевку

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Авдеевку в ДНР, осмотрел авдеевский коксохимзавод, передал жителям... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T08:17

2024-03-12T08:17

2024-03-12T09:48

специальная военная операция на украине

авдеевка

донецкая народная республика

денис пушилин

сергей кириенко

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Авдеевку в ДНР, осмотрел авдеевский коксохимзавод, передал жителям гуманитарную помощь, сообщил побывавший с ним в этом городе глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале."С Сергеем Кириенко посетили Авдеевку. Осмотрели авдеевский коксохимзавод, ущерб еще оценят специалисты, но в целом он не претерпел таких критических разрушений, как, например, "Азовсталь", - написал Пушилин.Глава ДНР добавил, что вместе с Кириенко пообщался с жителями Авдеевки и передал гуманитарную помощь."С Сергеем Владиленовичем рассказали жителям, что, помимо Челябинской области, у Авдеевки будут еще как минимум два региона-шефа, чтобы быстрее восстановить город", - отметил Пушилин.Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон, который в итоге был взят российской армией. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский под натиском ВС РФ отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и сразу продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html

авдеевка

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авдеевка, донецкая народная республика, денис пушилин, сергей кириенко