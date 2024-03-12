https://ria.ru/20240312/ataki-1932499595.html
Российские войска отразили семь атак на Купянском направлении
Российские войска отразили семь атак на Купянском направлении - РИА Новости, 12.03.2024
Российские войска отразили семь атак на Купянском направлении
Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении около 40 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T14:08
2024-03-12T14:08
2024-03-12T14:15
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/12/1928059720_0:67:2971:1738_1920x0_80_0_0_93bc320bcb9ed9c8bec57b83be180acb.jpg
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении около 40 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили семь атак и контратак штурмовых групп 57-й мотопехотной и 32-й механизированной бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области."Потери противника составили до 40 военнослужащих, два пикапа, три артиллерийские системы М777 производства США, два орудия Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/12/1928059720_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_f474ec6c33e3c3e8f3a68d4aa07198a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска отразили семь атак на Купянском направлении
МО: ВС России за сутки отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении