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Российские войска отразили семь атак на Купянском направлении

Российские войска отразили семь атак на Купянском направлении - РИА Новости, 12.03.2024

Российские войска отразили семь атак на Купянском направлении

Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении около 40 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T14:08

2024-03-12T14:08

2024-03-12T14:15

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении около 40 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили семь атак и контратак штурмовых групп 57-й мотопехотной и 32-й механизированной бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области."Потери противника составили до 40 военнослужащих, два пикапа, три артиллерийские системы М777 производства США, два орудия Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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безопасность, вооруженные силы украины, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)