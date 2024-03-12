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Российские войска отразили семь атак на Купянском направлении - РИА Новости, 12.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:08 12.03.2024 (обновлено: 14:15 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/ataki-1932499595.html
Российские войска отразили семь атак на Купянском направлении
Российские войска отразили семь атак на Купянском направлении - РИА Новости, 12.03.2024
Российские войска отразили семь атак на Купянском направлении
Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении около 40 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T14:08
2024-03-12T14:15
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении около 40 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили семь атак и контратак штурмовых групп 57-й мотопехотной и 32-й механизированной бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области."Потери противника составили до 40 военнослужащих, два пикапа, три артиллерийские системы М777 производства США, два орудия Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы украины, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска отразили семь атак на Купянском направлении

МО: ВС России за сутки отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа огневых расчетов зенитной установки С-60 ЦВО ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции
Боевая работа огневых расчетов зенитной установки С-60 ЦВО ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении около 40 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили семь атак и контратак штурмовых групп 57-й мотопехотной и 32-й механизированной бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
"Потери противника составили до 40 военнослужащих, два пикапа, три артиллерийские системы М777 производства США, два орудия Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - сказали в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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