https://ria.ru/20240312/ataka-1932489829.html
Поселок в ДНР подвергся массированной атаке украинских беспилотников
Поселок в ДНР подвергся массированной атаке украинских беспилотников - РИА Новости, 12.03.2024
Поселок в ДНР подвергся массированной атаке украинских беспилотников
Массированной атаке украинских дронов подвергся поселок Гольмовский в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T13:20
2024-03-12T13:20
2024-03-12T13:20
специальная военная операция на украине
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гольмовский
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Массированной атаке украинских дронов подвергся поселок Гольмовский в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "Массированной атаке дронов вооруженных формирований Украины подвергается поселок Гольмовский (Никитовский район Горловки)", - написал он. О последствиях не сообщается. При этом представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 11.10 мск по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки было выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки - одного из крупнейших населенных пунктов ДНР. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932488880.html
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горловка, гольмовский, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Гольмовский, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
Поселок в ДНР подвергся массированной атаке украинских беспилотников
Мэр Приходько: поселок Гольмовский подвергся массированной атаке украинских БПЛА