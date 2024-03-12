Рейтинг@Mail.ru
Поселок в ДНР подвергся массированной атаке украинских беспилотников - РИА Новости, 12.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:20 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/ataka-1932489829.html
Поселок в ДНР подвергся массированной атаке украинских беспилотников
Поселок в ДНР подвергся массированной атаке украинских беспилотников - РИА Новости, 12.03.2024
Поселок в ДНР подвергся массированной атаке украинских беспилотников
Массированной атаке украинских дронов подвергся поселок Гольмовский в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T13:20
2024-03-12T13:20
специальная военная операция на украине
горловка
гольмовский
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846437783_0:88:2090:1264_1920x0_80_0_0_f69bb904b174df7b14deb5d75b63e8ed.jpg
ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Массированной атаке украинских дронов подвергся поселок Гольмовский в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "Массированной атаке дронов вооруженных формирований Украины подвергается поселок Гольмовский (Никитовский район Горловки)", - написал он. О последствиях не сообщается. При этом представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 11.10 мск по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки было выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки - одного из крупнейших населенных пунктов ДНР. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932488880.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
гольмовский
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846437783_145:0:1946:1351_1920x0_80_0_0_b573aa9955e8dc817f1cad8a1d62b7e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, гольмовский, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Гольмовский, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
Поселок в ДНР подвергся массированной атаке украинских беспилотников

Мэр Приходько: поселок Гольмовский подвергся массированной атаке украинских БПЛА

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Массированной атаке украинских дронов подвергся поселок Гольмовский в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале.
"Массированной атаке дронов вооруженных формирований Украины подвергается поселок Гольмовский (Никитовский район Горловки)", - написал он. О последствиях не сообщается.
Авиабомбы ФАБ-500 на аэродроме - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Российское супероружие "закошмарило" ВСУ, пишут СМИ
13:16
При этом представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 11.10 мск по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки было выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки - одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаГольмовскийДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала