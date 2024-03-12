https://ria.ru/20240312/ataka-1932454174.html
Появились подробности атаки БПЛА на нефтебазу в Орле
Появились подробности атаки БПЛА на нефтебазу в Орле - РИА Новости, 12.03.2024
Появились подробности атаки БПЛА на нефтебазу в Орле
Три украинских ударных беспилотника, по уточненным данным, атаковали во вторник ночью нефтебазу в Орле, где загорелся крупный резервуар с бензином, рассказал... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T11:30
2024-03-12T11:30
2024-03-12T11:30
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происшествия
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Три украинских ударных беспилотника, по уточненным данным, атаковали во вторник ночью нефтебазу в Орле, где загорелся крупный резервуар с бензином, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ночью губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщал, что объект топливно-энергетического комплекса подвергся атаке беспилотника в Орле. Позже в Минобороны добавили, что ПВО сбила над регионом два дрона. "После падения первого БПЛА на нефтебазе в 02.11 мск возник пожар на площади 100 квадратных метров", - сказал собеседник агентства из экстренных служб. Примерно через 20 минут упал второй беспилотник, детонации не последовало. Чуть позже было зафиксировано падение третьего дрона на техническое здание нефтебазы - поврежден фасад. По словам собеседник агентства, огонь на нефтебазе тушили с применением пожарного поезда, всего привлекались почти 130 человек и около 40 единиц техники. Согласно последним данным губернатора Андрея Клычкова, последствия ночной атаки БПЛА ликвидированы, пострадавших нет, "ситуация под полным контролем". Изначально в сторону нефтебазы летел и четвертый дрон, но в итоге он поменял направление в сторону города Ливны Орловской области и впоследствии был сбит ПВО в Курской области, отметил собеседник агентства из экстренных служб.
https://ria.ru/20240303/bespilotnik-1930779411.html
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происшествия, орел, орловская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Орел, Орловская область
Появились подробности атаки БПЛА на нефтебазу в Орле
Нефтебазу в Орле атаковали три украинских беспилотника
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Три украинских ударных беспилотника, по уточненным данным, атаковали во вторник ночью нефтебазу в Орле, где загорелся крупный резервуар с бензином, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ночью губернатор Орловской области
Андрей Клычков сообщал, что объект топливно-энергетического комплекса подвергся атаке беспилотника в Орле. Позже в Минобороны добавили, что ПВО сбила над регионом два дрона.
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"После падения первого БПЛА на нефтебазе в 02.11 мск возник пожар на площади 100 квадратных метров", - сказал собеседник агентства из экстренных служб.
Примерно через 20 минут упал второй беспилотник, детонации не последовало. Чуть позже было зафиксировано падение третьего дрона на техническое здание нефтебазы - поврежден фасад.
По словам собеседник агентства, огонь на нефтебазе тушили с применением пожарного поезда, всего привлекались почти 130 человек и около 40 единиц техники. Согласно последним данным губернатора Андрея Клычкова, последствия ночной атаки БПЛА ликвидированы, пострадавших нет, "ситуация под полным контролем".
Изначально в сторону нефтебазы летел и четвертый дрон, но в итоге он поменял направление в сторону города Ливны
Орловской области и впоследствии был сбит ПВО в Курской области
, отметил собеседник агентства из экстренных служб.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине