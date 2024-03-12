https://ria.ru/20240312/atacms-1932583447.html

СМИ: США во вторник анонсируют отправку на Украину ракет ATACMS

СМИ: США во вторник анонсируют отправку на Украину ракет ATACMS - РИА Новости, 12.03.2024

СМИ: США во вторник анонсируют отправку на Украину ракет ATACMS

США во вторник объявят о намерении отправить Украине тактические ракеты ATACMS, пишет газета Politico со ссылкой на знакомых с данным решением американских... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T19:31

2024-03-12T19:31

2024-03-12T19:41

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908760635_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3db1b03d6365c156263374c7e387fb1d.jpg

ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. США во вторник объявят о намерении отправить Украине тактические ракеты ATACMS, пишет газета Politico со ссылкой на знакомых с данным решением американских должностных лиц.По его информации, данные ракеты станут частью нового пакета военной помощи на сумму порядка 300 миллионов долларов. В данный пакет, как ожидается, войдут ракеты более старого образца, способные преодолевать расстояние свыше 100 километров и нести "сотни кассетных боеприпасов". Источники издания не уточняют, сколько всего ракет такого типа США планируют поставить Украине.Новый пакет военной помощи США Украине станет первым с конца декабря предыдущего года.

https://ria.ru/20240312/taurus-1932559294.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, украина, вооруженные силы украины