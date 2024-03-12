https://ria.ru/20240312/atacms-1932583447.html
СМИ: США во вторник анонсируют отправку на Украину ракет ATACMS
СМИ: США во вторник анонсируют отправку на Украину ракет ATACMS - РИА Новости, 12.03.2024
СМИ: США во вторник анонсируют отправку на Украину ракет ATACMS
США во вторник объявят о намерении отправить Украине тактические ракеты ATACMS, пишет газета Politico со ссылкой на знакомых с данным решением американских... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T19:31
2024-03-12T19:31
2024-03-12T19:41
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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. США во вторник объявят о намерении отправить Украине тактические ракеты ATACMS, пишет газета Politico со ссылкой на знакомых с данным решением американских должностных лиц.По его информации, данные ракеты станут частью нового пакета военной помощи на сумму порядка 300 миллионов долларов. В данный пакет, как ожидается, войдут ракеты более старого образца, способные преодолевать расстояние свыше 100 километров и нести "сотни кассетных боеприпасов". Источники издания не уточняют, сколько всего ракет такого типа США планируют поставить Украине.Новый пакет военной помощи США Украине станет первым с конца декабря предыдущего года.
https://ria.ru/20240312/taurus-1932559294.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Вооруженные силы Украины
СМИ: США во вторник анонсируют отправку на Украину ракет ATACMS
Politico: США во вторник объявят о намерении отправить на Украину ракеты ATACMS