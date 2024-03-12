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Ружье "Ангус-Антидрон" научилось подавлять украинские FPV-беспилотники - РИА Новости, 12.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:14 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/argus-1932449024.html
Ружье "Ангус-Антидрон" научилось подавлять украинские FPV-беспилотники
Ружье "Ангус-Антидрон" научилось подавлять украинские FPV-беспилотники - РИА Новости, 12.03.2024
Ружье "Ангус-Антидрон" научилось подавлять украинские FPV-беспилотники
Антидроновое ружьё "Аргус-Антидрон" доработали для подавления украинских FPV-дронов, модернизированное изделие прошло испытания и уже применяется в зоне СВО,... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T11:14
2024-03-12T11:14
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Антидроновое ружьё "Аргус-Антидрон" доработали для подавления украинских FPV-дронов, модернизированное изделие прошло испытания и уже применяется в зоне СВО, заявила РИА Новости директор по развитию предприятия-разработчика ружья, научно-производственного объединения "Кайсант", Алена Баландина. "Наши ружья внешне не сильно изменились, однако мы увеличили количество каналов обнаружения дронов "Аргусом" с трех диапазонов до 6 - от 900 до 5800 мегагерц, в том числе и те, которые глушат FPV-дроны, что является сегодня наиболее актуальным на фронте. Доработанные ружья уже не просто испытываются, а поставляются в зону спецоперации", - сказала она на выставке "Робототехника и искусственный интеллект". Собеседница агентства отметила, что модернизированный "Аргус" получает положительные отзывы от бойцов. По ее словам, "Кайсант" выпускает сотни таких "дронобоек" в месяц и наращивает производство. Современные FPV-дроны представляют большую опасность для военнослужащих на поле боя. Они используются для радиотехнической и оптоэлектронной разведки, отвлечения радиолокационных средств и ракетных комплексов во время воздушной атаки. FPV-дроны могут оснащаться специальными устройствами для подвеса боеприпасов, благодаря защищенным каналам связи устойчивы к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
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безопасность, технологии, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Ружье "Ангус-Антидрон" научилось подавлять украинские FPV-беспилотники

Разработчик: "Ангус-Антидрон" научили подавлять украинские FPV-беспилотники

© Фото : НПО КайсантСистема подавления БПЛА "Аргус-Антидрон"
Система подавления БПЛА Аргус-Антидрон - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© Фото : НПО Кайсант
Система подавления БПЛА "Аргус-Антидрон". Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Антидроновое ружьё "Аргус-Антидрон" доработали для подавления украинских FPV-дронов, модернизированное изделие прошло испытания и уже применяется в зоне СВО, заявила РИА Новости директор по развитию предприятия-разработчика ружья, научно-производственного объединения "Кайсант", Алена Баландина.
"Наши ружья внешне не сильно изменились, однако мы увеличили количество каналов обнаружения дронов "Аргусом" с трех диапазонов до 6 - от 900 до 5800 мегагерц, в том числе и те, которые глушат FPV-дроны, что является сегодня наиболее актуальным на фронте. Доработанные ружья уже не просто испытываются, а поставляются в зону спецоперации", - сказала она на выставке "Робототехника и искусственный интеллект". Собеседница агентства отметила, что модернизированный "Аргус" получает положительные отзывы от бойцов. По ее словам, "Кайсант" выпускает сотни таких "дронобоек" в месяц и наращивает производство.
Современные FPV-дроны представляют большую опасность для военнослужащих на поле боя. Они используются для радиотехнической и оптоэлектронной разведки, отвлечения радиолокационных средств и ракетных комплексов во время воздушной атаки. FPV-дроны могут оснащаться специальными устройствами для подвеса боеприпасов, благодаря защищенным каналам связи устойчивы к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.
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20 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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