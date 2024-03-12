https://ria.ru/20240312/argus-1932449024.html

Ружье "Ангус-Антидрон" научилось подавлять украинские FPV-беспилотники

Ружье "Ангус-Антидрон" научилось подавлять украинские FPV-беспилотники - РИА Новости, 12.03.2024

Ружье "Ангус-Антидрон" научилось подавлять украинские FPV-беспилотники

Антидроновое ружьё "Аргус-Антидрон" доработали для подавления украинских FPV-дронов, модернизированное изделие прошло испытания и уже применяется в зоне СВО,... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T11:14

2024-03-12T11:14

2024-03-12T11:14

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Антидроновое ружьё "Аргус-Антидрон" доработали для подавления украинских FPV-дронов, модернизированное изделие прошло испытания и уже применяется в зоне СВО, заявила РИА Новости директор по развитию предприятия-разработчика ружья, научно-производственного объединения "Кайсант", Алена Баландина. "Наши ружья внешне не сильно изменились, однако мы увеличили количество каналов обнаружения дронов "Аргусом" с трех диапазонов до 6 - от 900 до 5800 мегагерц, в том числе и те, которые глушат FPV-дроны, что является сегодня наиболее актуальным на фронте. Доработанные ружья уже не просто испытываются, а поставляются в зону спецоперации", - сказала она на выставке "Робототехника и искусственный интеллект". Собеседница агентства отметила, что модернизированный "Аргус" получает положительные отзывы от бойцов. По ее словам, "Кайсант" выпускает сотни таких "дронобоек" в месяц и наращивает производство. Современные FPV-дроны представляют большую опасность для военнослужащих на поле боя. Они используются для радиотехнической и оптоэлектронной разведки, отвлечения радиолокационных средств и ракетных комплексов во время воздушной атаки. FPV-дроны могут оснащаться специальными устройствами для подвеса боеприпасов, благодаря защищенным каналам связи устойчивы к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, технологии, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины