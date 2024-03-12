Гагин: ВСУ пытались атаковать ангар, где хранятся обломки польского Ту-154
Гагин: ВСУ пытались атаковать ангар с обломками польского Ту-154 под Смоленском
© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанкОбломки самолета Ту-154М, изъятые в ходе осмотра места происшествия и признанные вещественными доказательствами по уголовному делу
Обломки самолета Ту-154М, изъятые в ходе осмотра места происшествия и признанные вещественными доказательствами по уголовному делу. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Украинские войска в январе пытались атаковать с помощью нескольких беспилотников ангар в Смоленской области, где хранятся фрагменты разбившегося в 2010 году под Смоленском польского Ту-154, среди пассажиров которого был тогдашний президент страны Лех Качиньский, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.
"По моей информации из нескольких источников, киевским режимом была осуществлена попытка подрыва и поджога ангаров, в которых хранятся фрагменты упавшего в 2010 году польского самолета, в котором летела польская делегация во главе с президентом Польши. Эта попытка зафиксирована в январе с помощью беспилотников, которые были сбиты. Были изучены фрагменты этих беспилотников и их маршрут - целью полетного задания был как раз ангар в Смоленской области с обломками того самого самолета", - рассказал Гагин агентству.
По его словам, это была "очередная попытка украинского ЦИПСО (Центра информационно-психологических операций – ред.) дестабилизировать обстановку в России". "Украинский режим считал, что он сможет заявить о том, что Россия пытается уничтожить оставшиеся улики, чтобы не было возможности провести повторное расследование по этому инциденту. Я здесь вижу исключительно попытку лживой провокации для того, чтобы прежде всего еще раз напомнить польскому обществу о той трагедии, выставив Россию причиной этой трагедии", - подчеркнул собеседник агентства.
Польский "борт №1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой, известные политики и военные деятели. Несмотря на заключения польской правительственной комиссии и Международного авиационного комитета (МАК) о виновности экипажа, Польша в 2015 году создала новую комиссию по расследованию данной катастрофы. Ликвидировали ее лишь в декабре прошлого года после смены правительства.