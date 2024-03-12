Рейтинг@Mail.ru
Гагин: ВСУ пытались атаковать ангар, где хранятся обломки польского Ту-154 - РИА Новости, 12.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:26 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/angar-1932490577.html
Гагин: ВСУ пытались атаковать ангар, где хранятся обломки польского Ту-154
Гагин: ВСУ пытались атаковать ангар, где хранятся обломки польского Ту-154 - РИА Новости, 12.03.2024
Гагин: ВСУ пытались атаковать ангар, где хранятся обломки польского Ту-154
Украинские войска в январе пытались атаковать с помощью нескольких беспилотников ангар в Смоленской области, где хранятся фрагменты разбившегося в 2010 году под РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T13:26
2024-03-12T13:26
специальная военная операция на украине
происшествия
смоленская область
россия
польша
ту-154
лех качиньский
ян гагин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569853676_4:0:1883:1057_1920x0_80_0_0_f197795bd00a3c9da665fa7f111b9633.jpg
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Украинские войска в январе пытались атаковать с помощью нескольких беспилотников ангар в Смоленской области, где хранятся фрагменты разбившегося в 2010 году под Смоленском польского Ту-154, среди пассажиров которого был тогдашний президент страны Лех Качиньский, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. Двадцать первого января в Минобороны России сообщали, что над территорией Смоленской области были сбиты три БПЛА Украины самолетного типа. Еще один беспилотник, по данным российского военного ведомства, был сбит над территорией этого региона 20 января. "По моей информации из нескольких источников, киевским режимом была осуществлена попытка подрыва и поджога ангаров, в которых хранятся фрагменты упавшего в 2010 году польского самолета, в котором летела польская делегация во главе с президентом Польши. Эта попытка зафиксирована в январе с помощью беспилотников, которые были сбиты. Были изучены фрагменты этих беспилотников и их маршрут - целью полетного задания был как раз ангар в Смоленской области с обломками того самого самолета", - рассказал Гагин агентству. По его словам, это была "очередная попытка украинского ЦИПСО (Центра информационно-психологических операций – ред.) дестабилизировать обстановку в России". "Украинский режим считал, что он сможет заявить о том, что Россия пытается уничтожить оставшиеся улики, чтобы не было возможности провести повторное расследование по этому инциденту. Я здесь вижу исключительно попытку лживой провокации для того, чтобы прежде всего еще раз напомнить польскому обществу о той трагедии, выставив Россию причиной этой трагедии", - подчеркнул собеседник агентства. Польский "борт №1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой, известные политики и военные деятели. Несмотря на заключения польской правительственной комиссии и Международного авиационного комитета (МАК) о виновности экипажа, Польша в 2015 году создала новую комиссию по расследованию данной катастрофы. Ликвидировали ее лишь в декабре прошлого года после смены правительства.
https://ria.ru/20240207/tu-154-1925834843.html
https://ria.ru/20231215/aviakatastrofa-1916120418.html
смоленская область
россия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569853676_239:0:1648:1057_1920x0_80_0_0_ae32e9f19e9351c89eb33e9686fba2d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, смоленская область, россия, польша, ту-154, лех качиньский, ян гагин, катастрофа польского самолета под смоленском. реакция, соболезнования, комментарии
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Смоленская область, Россия, Польша, Ту-154, Лех Качиньский, Ян Гагин, Катастрофа польского самолета под Смоленском. Реакция, соболезнования, комментарии
Гагин: ВСУ пытались атаковать ангар, где хранятся обломки польского Ту-154

Гагин: ВСУ пытались атаковать ангар с обломками польского Ту-154 под Смоленском

© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанкОбломки самолета Ту-154М, изъятые в ходе осмотра места происшествия и признанные вещественными доказательствами по уголовному делу
Обломки самолета Ту-154М, изъятые в ходе осмотра места происшествия и признанные вещественными доказательствами по уголовному делу - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
Обломки самолета Ту-154М, изъятые в ходе осмотра места происшествия и признанные вещественными доказательствами по уголовному делу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Украинские войска в январе пытались атаковать с помощью нескольких беспилотников ангар в Смоленской области, где хранятся фрагменты разбившегося в 2010 году под Смоленском польского Ту-154, среди пассажиров которого был тогдашний президент страны Лех Качиньский, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.
Двадцать первого января в Минобороны России сообщали, что над территорией Смоленской области были сбиты три БПЛА Украины самолетного типа. Еще один беспилотник, по данным российского военного ведомства, был сбит над территорией этого региона 20 января.
Бортовые самописцы польского самолета Ту-154М, разбившегося 10 апреля под Смоленском - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Посол в Польше рассказал, что будет с обломками разбившегося Ту-154
7 февраля, 05:15
"По моей информации из нескольких источников, киевским режимом была осуществлена попытка подрыва и поджога ангаров, в которых хранятся фрагменты упавшего в 2010 году польского самолета, в котором летела польская делегация во главе с президентом Польши. Эта попытка зафиксирована в январе с помощью беспилотников, которые были сбиты. Были изучены фрагменты этих беспилотников и их маршрут - целью полетного задания был как раз ангар в Смоленской области с обломками того самого самолета", - рассказал Гагин агентству.
По его словам, это была "очередная попытка украинского ЦИПСО (Центра информационно-психологических операций – ред.) дестабилизировать обстановку в России". "Украинский режим считал, что он сможет заявить о том, что Россия пытается уничтожить оставшиеся улики, чтобы не было возможности провести повторное расследование по этому инциденту. Я здесь вижу исключительно попытку лживой провокации для того, чтобы прежде всего еще раз напомнить польскому обществу о той трагедии, выставив Россию причиной этой трагедии", - подчеркнул собеседник агентства.
Польский "борт №1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой, известные политики и военные деятели. Несмотря на заключения польской правительственной комиссии и Международного авиационного комитета (МАК) о виновности экипажа, Польша в 2015 году создала новую комиссию по расследованию данной катастрофы. Ликвидировали ее лишь в декабре прошлого года после смены правительства.
Обломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Авиакатастрофа польского самолета Ту-154 под Смоленском 10 апреля 2010 года
15 декабря 2023, 21:42
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСмоленская областьРоссияПольшаТу-154Лех КачиньскийЯн ГагинКатастрофа польского самолета под Смоленском. Реакция, соболезнования, комментарии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала