https://ria.ru/20240312/angar-1932490577.html

Гагин: ВСУ пытались атаковать ангар, где хранятся обломки польского Ту-154

Гагин: ВСУ пытались атаковать ангар, где хранятся обломки польского Ту-154 - РИА Новости, 12.03.2024

Гагин: ВСУ пытались атаковать ангар, где хранятся обломки польского Ту-154

Украинские войска в январе пытались атаковать с помощью нескольких беспилотников ангар в Смоленской области, где хранятся фрагменты разбившегося в 2010 году под РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T13:26

2024-03-12T13:26

2024-03-12T13:26

специальная военная операция на украине

происшествия

смоленская область

россия

польша

ту-154

лех качиньский

ян гагин

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Украинские войска в январе пытались атаковать с помощью нескольких беспилотников ангар в Смоленской области, где хранятся фрагменты разбившегося в 2010 году под Смоленском польского Ту-154, среди пассажиров которого был тогдашний президент страны Лех Качиньский, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. Двадцать первого января в Минобороны России сообщали, что над территорией Смоленской области были сбиты три БПЛА Украины самолетного типа. Еще один беспилотник, по данным российского военного ведомства, был сбит над территорией этого региона 20 января. "По моей информации из нескольких источников, киевским режимом была осуществлена попытка подрыва и поджога ангаров, в которых хранятся фрагменты упавшего в 2010 году польского самолета, в котором летела польская делегация во главе с президентом Польши. Эта попытка зафиксирована в январе с помощью беспилотников, которые были сбиты. Были изучены фрагменты этих беспилотников и их маршрут - целью полетного задания был как раз ангар в Смоленской области с обломками того самого самолета", - рассказал Гагин агентству. По его словам, это была "очередная попытка украинского ЦИПСО (Центра информационно-психологических операций – ред.) дестабилизировать обстановку в России". "Украинский режим считал, что он сможет заявить о том, что Россия пытается уничтожить оставшиеся улики, чтобы не было возможности провести повторное расследование по этому инциденту. Я здесь вижу исключительно попытку лживой провокации для того, чтобы прежде всего еще раз напомнить польскому обществу о той трагедии, выставив Россию причиной этой трагедии", - подчеркнул собеседник агентства. Польский "борт №1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой, известные политики и военные деятели. Несмотря на заключения польской правительственной комиссии и Международного авиационного комитета (МАК) о виновности экипажа, Польша в 2015 году создала новую комиссию по расследованию данной катастрофы. Ликвидировали ее лишь в декабре прошлого года после смены правительства.

https://ria.ru/20240207/tu-154-1925834843.html

https://ria.ru/20231215/aviakatastrofa-1916120418.html

смоленская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, смоленская область, россия, польша, ту-154, лех качиньский, ян гагин, катастрофа польского самолета под смоленском. реакция, соболезнования, комментарии