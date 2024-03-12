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В Кремле прокомментировали проект оборонного бюджета США - РИА Новости, 12.03.2024
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13:10 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/amerika-1932487481.html
В Кремле прокомментировали проект оборонного бюджета США
В Кремле прокомментировали проект оборонного бюджета США - РИА Новости, 12.03.2024
В Кремле прокомментировали проект оборонного бюджета США
Кремль не видит ничего нового в запрашиваемых властями США суммах на сдерживание России и модернизацию своего ядерного оружия, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T13:10
2024-03-12T13:10
сша
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Кремль не видит ничего нового в запрашиваемых властями США суммах на сдерживание России и модернизацию своего ядерного оружия, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее стало известно, что США в 2025 финансовом году хотят потратить 2,1 миллиарда долларов на сдерживание России в Европе и 625,6 миллиона на военную поддержку НАТО в регионе. Кроме этого, президент США Джо Байден запросил у американского конгресса почти 20 миллиардов долларов на 2025 финансовый год для модернизации ядерного оружия. "Ну это же постоянные статьи расходов, там же ничего нового нет... Здесь ничего такого, кардинальных изменений нет", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать данные суммы.
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сша, россия, дмитрий песков, нато, в мире
США, Россия, Дмитрий Песков, НАТО, В мире
В Кремле прокомментировали проект оборонного бюджета США

Песков: в проекте оборонного бюджета США нет кардинальных изменений

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Кремль не видит ничего нового в запрашиваемых властями США суммах на сдерживание России и модернизацию своего ядерного оружия, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее стало известно, что США в 2025 финансовом году хотят потратить 2,1 миллиарда долларов на сдерживание России в Европе и 625,6 миллиона на военную поддержку НАТО в регионе. Кроме этого, президент США Джо Байден запросил у американского конгресса почти 20 миллиардов долларов на 2025 финансовый год для модернизации ядерного оружия.
"Ну это же постоянные статьи расходов, там же ничего нового нет... Здесь ничего такого, кардинальных изменений нет", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать данные суммы.
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