https://ria.ru/20240312/aktsii-1932443010.html

Alstom продал все принадлежавшие ему акции "Трансмашхолдинга"

Alstom продал все принадлежавшие ему акции "Трансмашхолдинга" - РИА Новости, 12.03.2024

Alstom продал все принадлежавшие ему акции "Трансмашхолдинга"

Французский Alstom продал все принадлежавшие ему 20% акций "Трансмашхолдинга" (ТМХ) российским акционерам за половину от объективной стоимости, сообщил РИА... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T11:00

2024-03-12T11:00

2024-03-12T15:20

экономика

alstom

трансмашхолдинг

россия

франция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103797/78/1037977809_0:211:2891:1837_1920x0_80_0_0_c5465beb0892a1ee8a8306dc3467fdd7.jpg

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Французский Alstom продал все принадлежавшие ему 20% акций "Трансмашхолдинга" (ТМХ) российским акционерам за половину от объективной стоимости, сообщил РИА Новости гендиректор российского машиностроительного холдинга и его совладелец Кирилл Липа.Акции ТМХ консолидированы на кипрской Transmashholding Limited. Структуру акционеров "Трансмашхолдинг" не публикует. Ранее он сообщал, что владельцами ТМХ являются ряд российских бизнесменов и Alstom с пакетом 20%. ТМХ в сентябре 2023 года попал под санкции США. В середине ноября Липа сообщил РИА Новости, что Alstom продает акции "Трансмашхолдинга" российским акционерам. Он добавлял тогда, что после закрытия сделки ТМХ будет перерегистрирован в российскую юрисдикцию."Да", - ответил Липа на вопрос, закрыта сделка по покупке российскими акционерами 20% акций у Alstom.На вопрос о сумме сделки, Липа сказал, что это "секретная информация". "За половину от объективной стоимости", - добавил он при этом.По словам главы ТМХ, сделка была закрыта в январе текущего года, расчеты по ней "проведены в рублях".Пакет, купленный у французской компании, был распределен между российскими акционерами ТМХ равномерно, уточнил Липа. Он рассказал, что акционерами ТМХ являются Искандер Махмудов, Андрей Бокарев, Дмитрий Комиссаров и он сам. "Я по отчетности официально контролирующий акционер", - сказал Липа."Трансмашхолдинг" - крупнейший в России разработчик и производитель подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.

https://ria.ru/20240229/putin-1930218643.html

https://ria.ru/20230725/soglashenie-1886081166.html

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, alstom, трансмашхолдинг, россия, франция