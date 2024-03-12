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Alstom продал все принадлежавшие ему акции "Трансмашхолдинга" - РИА Новости, 12.03.2024
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11:00 12.03.2024 (обновлено: 15:20 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/aktsii-1932443010.html
Alstom продал все принадлежавшие ему акции "Трансмашхолдинга"
Alstom продал все принадлежавшие ему акции "Трансмашхолдинга" - РИА Новости, 12.03.2024
Alstom продал все принадлежавшие ему акции "Трансмашхолдинга"
Французский Alstom продал все принадлежавшие ему 20% акций "Трансмашхолдинга" (ТМХ) российским акционерам за половину от объективной стоимости, сообщил РИА... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T11:00
2024-03-12T15:20
экономика
alstom
трансмашхолдинг
россия
франция
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Французский Alstom продал все принадлежавшие ему 20% акций "Трансмашхолдинга" (ТМХ) российским акционерам за половину от объективной стоимости, сообщил РИА Новости гендиректор российского машиностроительного холдинга и его совладелец Кирилл Липа.Акции ТМХ консолидированы на кипрской Transmashholding Limited. Структуру акционеров "Трансмашхолдинг" не публикует. Ранее он сообщал, что владельцами ТМХ являются ряд российских бизнесменов и Alstom с пакетом 20%. ТМХ в сентябре 2023 года попал под санкции США. В середине ноября Липа сообщил РИА Новости, что Alstom продает акции "Трансмашхолдинга" российским акционерам. Он добавлял тогда, что после закрытия сделки ТМХ будет перерегистрирован в российскую юрисдикцию."Да", - ответил Липа на вопрос, закрыта сделка по покупке российскими акционерами 20% акций у Alstom.На вопрос о сумме сделки, Липа сказал, что это "секретная информация". "За половину от объективной стоимости", - добавил он при этом.По словам главы ТМХ, сделка была закрыта в январе текущего года, расчеты по ней "проведены в рублях".Пакет, купленный у французской компании, был распределен между российскими акционерами ТМХ равномерно, уточнил Липа. Он рассказал, что акционерами ТМХ являются Искандер Махмудов, Андрей Бокарев, Дмитрий Комиссаров и он сам. "Я по отчетности официально контролирующий акционер", - сказал Липа."Трансмашхолдинг" - крупнейший в России разработчик и производитель подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.
https://ria.ru/20240229/putin-1930218643.html
https://ria.ru/20230725/soglashenie-1886081166.html
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экономика, alstom, трансмашхолдинг, россия, франция
Экономика, Alstom, Трансмашхолдинг, Россия, Франция
Alstom продал все принадлежавшие ему акции "Трансмашхолдинга"

Липа: Alstom продал принадлежавшие ему 20% акций ТМХ российским акционерам

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота вагоностроительного завода "Трансмашхолдинг"
Работа вагоностроительного завода Трансмашхолдинг - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа вагоностроительного завода "Трансмашхолдинг". Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Французский Alstom продал все принадлежавшие ему 20% акций "Трансмашхолдинга" (ТМХ) российским акционерам за половину от объективной стоимости, сообщил РИА Новости гендиректор российского машиностроительного холдинга и его совладелец Кирилл Липа.
Акции ТМХ консолидированы на кипрской Transmashholding Limited. Структуру акционеров "Трансмашхолдинг" не публикует. Ранее он сообщал, что владельцами ТМХ являются ряд российских бизнесменов и Alstom с пакетом 20%. ТМХ в сентябре 2023 года попал под санкции США. В середине ноября Липа сообщил РИА Новости, что Alstom продает акции "Трансмашхолдинга" российским акционерам. Он добавлял тогда, что после закрытия сделки ТМХ будет перерегистрирован в российскую юрисдикцию.
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"Да", - ответил Липа на вопрос, закрыта сделка по покупке российскими акционерами 20% акций у Alstom.
На вопрос о сумме сделки, Липа сказал, что это "секретная информация". "За половину от объективной стоимости", - добавил он при этом.
По словам главы ТМХ, сделка была закрыта в январе текущего года, расчеты по ней "проведены в рублях".
Пакет, купленный у французской компании, был распределен между российскими акционерами ТМХ равномерно, уточнил Липа. Он рассказал, что акционерами ТМХ являются Искандер Махмудов, Андрей Бокарев, Дмитрий Комиссаров и он сам. "Я по отчетности официально контролирующий акционер", - сказал Липа.
"Трансмашхолдинг" - крупнейший в России разработчик и производитель подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.
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