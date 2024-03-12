https://ria.ru/20240312/aktivy-1932404750.html
СМИ: ЕС настаивает на передаче Киеву к июлю прибыли от активов России
СМИ: ЕС настаивает на передаче Киеву к июлю прибыли от активов России - РИА Новости, 12.03.2024
СМИ: ЕС настаивает на передаче Киеву к июлю прибыли от активов России
Руководство Евросоюза настаивает на том, чтобы уже к июлю Киеву была представлена прибыль от замороженных российских активов на сумму 2-3 миллиарда евро,... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T03:47
2024-03-12T03:47
2024-03-12T03:48
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Руководство Евросоюза настаивает на том, чтобы уже к июлю Киеву была представлена прибыль от замороженных российских активов на сумму 2-3 миллиарда евро, сообщает издание Financial Times со ссылкой на европейских чиновников. "Брюссель настаивает на том, чтобы в этом году Украине было выделено 2-3 миллиарда евро за счет прибыли, полученной от замороженных активов России", - пишет издание. По словам чиновников, Европейская комиссия готовит план по передаче средств Киеву, который будет озвучен до саммита лидеров ЕС на следующей неделе. При этом первый транш может быть выплачен уже в июле, если Брюссель сможет получить одобрение стран-членов ЕС. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". Выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер, Москве не стоит повторять подобные всплески эмоций, заявлял ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
https://ria.ru/20240310/aktivy-1932095150.html
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украина, киев, россия, григорий карасин, евросоюз, g7, euroclear
Украина, Киев, Россия, Григорий Карасин, Евросоюз, G7, Euroclear
СМИ: ЕС настаивает на передаче Киеву к июлю прибыли от активов России
FT: ЕС настаивает на передаче Украине к июлю прибыли от активов России