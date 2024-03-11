Рейтинг@Mail.ru
Разработчик рассказал, когда войска получат беспилотный броневик "Зубило" - РИА Новости, 11.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:05 11.03.2024 (обновлено: 05:29 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/zubilo-1932210667.html
Разработчик рассказал, когда войска получат беспилотный броневик "Зубило"
Разработчик рассказал, когда войска получат беспилотный броневик "Зубило" - РИА Новости, 11.03.2024
Разработчик рассказал, когда войска получат беспилотный броневик "Зубило"
Российская армия начнет апробацию доработанного беспилотного бронеавтомобиля "Зубило" в апреле, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия-разработчика... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T03:05
2024-03-11T05:29
безопасность
набережные челны
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889953101_0:210:3072:1938_1920x0_80_0_0_2cb7c311bf5b90d04cc294f0b873b62f.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российская армия начнет апробацию доработанного беспилотного бронеавтомобиля "Зубило" в апреле, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия-разработчика данной машины АО "Ремдизель".Впервые прототип "Зубила" был представлен на военно-техническом форуме "Армия-2023"."Апробация беспилотной платформы "Зубило" начнутся сразу в нескольких воинских подразделениях ВС РФ в апреле. Машина была доработана исходя из пожеланий заказчика. В частности, был снижен ее вес и увеличена проходимость машины", — сообщили в компании. Беспилотная бронированная платформа "Зубило" на серийном шасси "КамАЗа" предназначена для поддержки штурмовых групп, подвоза боеприпасов, транспортировки грузов и раненых, а также подзарядки радиостанций и квадрокоптеров.Как рассказывал РИА Новости разработчик данной машины – главный конструктор АО "Ремдизель" (Набережные Челны) Игорь Зарахович, — в перспективе "Зубило" может выпускаться массово, чтобы минимизировать участие человека в боях на опасных участках фронта.Как отмечал конструктор, оперативно наладить массовое производство "Зубила" можно за счет того, что машина собирается из доступных серийных комплектующих.
https://ria.ru/20240306/bpla-1931472099.html
https://ria.ru/20231127/drony-1912007632.html
https://ria.ru/20240304/armata-1930916994.html
набережные челны
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889953101_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_9fee84af305c2c206e2cd6b67dccdf38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, набережные челны, вооруженные силы рф
Безопасность, Набережные Челны, Вооруженные силы РФ
Разработчик рассказал, когда войска получат беспилотный броневик "Зубило"

ВС России в апреле испытают доработанный беспилотный броневик "Зубило"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкБеспилотный бронеавтомобиль "Зубило"
Беспилотный бронеавтомобиль Зубило - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Беспилотный бронеавтомобиль "Зубило". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российская армия начнет апробацию доработанного беспилотного бронеавтомобиля "Зубило" в апреле, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия-разработчика данной машины АО "Ремдизель".
Впервые прототип "Зубила" был представлен на военно-техническом форуме "Армия-2023".
Министр обороны РФ Сергей Шойгу инспектирует выполнение гособоронзаказа на предприятии АО ММЗ Авангард концерна Алмаз-Антей. 6 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
"Алмаз-Антей" создал новые средства борьбы с беспилотниками
6 марта, 14:32
"Апробация беспилотной платформы "Зубило" начнутся сразу в нескольких воинских подразделениях ВС РФ в апреле. Машина была доработана исходя из пожеланий заказчика. В частности, был снижен ее вес и увеличена проходимость машины", — сообщили в компании.
Беспилотная бронированная платформа "Зубило" на серийном шасси "КамАЗа" предназначена для поддержки штурмовых групп, подвоза боеприпасов, транспортировки грузов и раненых, а также подзарядки радиостанций и квадрокоптеров.
Гидрографический катер ГРК-700 Визир, разработанный Кингисеппским машиностроительным заводом - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Первые российские морские дроны испытают и поставят в войска до конца года
27 ноября 2023, 03:06
Как рассказывал РИА Новости разработчик данной машины – главный конструктор АО "Ремдизель" (Набережные Челны) Игорь Зарахович, — в перспективе "Зубило" может выпускаться массово, чтобы минимизировать участие человека в боях на опасных участках фронта.
Как отмечал конструктор, оперативно наладить массовое производство "Зубила" можно за счет того, что машина собирается из доступных серийных комплектующих.
Демонстрация танка Т-14 Армата - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Чемезов объяснил, почему "Армату" не используют в зоне СВО
4 марта, 08:00
 
БезопасностьНабережные ЧелныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала