https://ria.ru/20240311/zubilo-1932210667.html
Разработчик рассказал, когда войска получат беспилотный броневик "Зубило"
Разработчик рассказал, когда войска получат беспилотный броневик "Зубило" - РИА Новости, 11.03.2024
Разработчик рассказал, когда войска получат беспилотный броневик "Зубило"
Российская армия начнет апробацию доработанного беспилотного бронеавтомобиля "Зубило" в апреле, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия-разработчика... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T03:05
2024-03-11T03:05
2024-03-11T05:29
безопасность
набережные челны
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889953101_0:210:3072:1938_1920x0_80_0_0_2cb7c311bf5b90d04cc294f0b873b62f.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российская армия начнет апробацию доработанного беспилотного бронеавтомобиля "Зубило" в апреле, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия-разработчика данной машины АО "Ремдизель".Впервые прототип "Зубила" был представлен на военно-техническом форуме "Армия-2023"."Апробация беспилотной платформы "Зубило" начнутся сразу в нескольких воинских подразделениях ВС РФ в апреле. Машина была доработана исходя из пожеланий заказчика. В частности, был снижен ее вес и увеличена проходимость машины", — сообщили в компании. Беспилотная бронированная платформа "Зубило" на серийном шасси "КамАЗа" предназначена для поддержки штурмовых групп, подвоза боеприпасов, транспортировки грузов и раненых, а также подзарядки радиостанций и квадрокоптеров.Как рассказывал РИА Новости разработчик данной машины – главный конструктор АО "Ремдизель" (Набережные Челны) Игорь Зарахович, — в перспективе "Зубило" может выпускаться массово, чтобы минимизировать участие человека в боях на опасных участках фронта.Как отмечал конструктор, оперативно наладить массовое производство "Зубила" можно за счет того, что машина собирается из доступных серийных комплектующих.
https://ria.ru/20240306/bpla-1931472099.html
https://ria.ru/20231127/drony-1912007632.html
https://ria.ru/20240304/armata-1930916994.html
набережные челны
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889953101_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_9fee84af305c2c206e2cd6b67dccdf38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, набережные челны, вооруженные силы рф
Безопасность, Набережные Челны, Вооруженные силы РФ
Разработчик рассказал, когда войска получат беспилотный броневик "Зубило"
ВС России в апреле испытают доработанный беспилотный броневик "Зубило"
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российская армия начнет апробацию доработанного беспилотного бронеавтомобиля "Зубило" в апреле, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия-разработчика данной машины АО "Ремдизель".
Впервые прототип "Зубила" был представлен на военно-техническом форуме "Армия-2023".
"Алмаз-Антей" создал новые средства борьбы с беспилотниками
"Апробация беспилотной платформы "Зубило" начнутся сразу в нескольких воинских подразделениях ВС РФ в апреле. Машина была доработана исходя из пожеланий заказчика. В частности, был снижен ее вес и увеличена проходимость машины", — сообщили в компании.
Беспилотная бронированная платформа "Зубило" на серийном шасси "КамАЗа" предназначена для поддержки штурмовых групп, подвоза боеприпасов, транспортировки грузов и раненых, а также подзарядки радиостанций и квадрокоптеров.
Первые российские морские дроны испытают и поставят в войска до конца года
Как рассказывал РИА Новости разработчик данной машины – главный конструктор АО "Ремдизель" (Набережные Челны
) Игорь Зарахович, — в перспективе "Зубило" может выпускаться массово, чтобы минимизировать участие человека в боях на опасных участках фронта.
Как отмечал конструктор, оперативно наладить массовое производство "Зубила" можно за счет того, что машина собирается из доступных серийных комплектующих.
Чемезов объяснил, почему "Армату" не используют в зоне СВО