https://ria.ru/20240311/zubilo-1932210667.html

Разработчик рассказал, когда войска получат беспилотный броневик "Зубило"

Разработчик рассказал, когда войска получат беспилотный броневик "Зубило" - РИА Новости, 11.03.2024

Разработчик рассказал, когда войска получат беспилотный броневик "Зубило"

Российская армия начнет апробацию доработанного беспилотного бронеавтомобиля "Зубило" в апреле, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия-разработчика... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T03:05

2024-03-11T03:05

2024-03-11T05:29

безопасность

набережные челны

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российская армия начнет апробацию доработанного беспилотного бронеавтомобиля "Зубило" в апреле, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия-разработчика данной машины АО "Ремдизель".Впервые прототип "Зубила" был представлен на военно-техническом форуме "Армия-2023"."Апробация беспилотной платформы "Зубило" начнутся сразу в нескольких воинских подразделениях ВС РФ в апреле. Машина была доработана исходя из пожеланий заказчика. В частности, был снижен ее вес и увеличена проходимость машины", — сообщили в компании. Беспилотная бронированная платформа "Зубило" на серийном шасси "КамАЗа" предназначена для поддержки штурмовых групп, подвоза боеприпасов, транспортировки грузов и раненых, а также подзарядки радиостанций и квадрокоптеров.Как рассказывал РИА Новости разработчик данной машины – главный конструктор АО "Ремдизель" (Набережные Челны) Игорь Зарахович, — в перспективе "Зубило" может выпускаться массово, чтобы минимизировать участие человека в боях на опасных участках фронта.Как отмечал конструктор, оперативно наладить массовое производство "Зубила" можно за счет того, что машина собирается из доступных серийных комплектующих.

https://ria.ru/20240306/bpla-1931472099.html

https://ria.ru/20231127/drony-1912007632.html

https://ria.ru/20240304/armata-1930916994.html

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безопасность, набережные челны, вооруженные силы рф