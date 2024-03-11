https://ria.ru/20240311/zemletryasenie-1932205324.html

У берегов Камчатки произошло землетрясение

У берегов Камчатки произошло землетрясение - РИА Новости, 11.03.2024

У берегов Камчатки произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Авачинском заливе у берегов Камчатки, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T00:50

2024-03-11T00:50

2024-03-11T00:50

камчатка

петропавловск-камчатский

происшествия

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 мар – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Авачинском заливе у берегов Камчатки, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. "Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Авачинском заливе на расстоянии 120 километров от Петропавловска-Камчатского. Глубина залегания очаг составила около 58 километров под морским дном", - говорится в сообщении. В населенных пунктах Камчатки землетрясение не ощущалось, угроза цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20240304/smerch-1930904575.html

камчатка

петропавловск-камчатский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

камчатка, петропавловск-камчатский, происшествия, российская академия наук