https://ria.ru/20240311/zemletryasenie-1932205324.html
У берегов Камчатки произошло землетрясение
У берегов Камчатки произошло землетрясение - РИА Новости, 11.03.2024
У берегов Камчатки произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Авачинском заливе у берегов Камчатки, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T00:50
2024-03-11T00:50
2024-03-11T00:50
камчатка
петропавловск-камчатский
происшествия
российская академия наук
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 мар – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Авачинском заливе у берегов Камчатки, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. "Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Авачинском заливе на расстоянии 120 километров от Петропавловска-Камчатского. Глубина залегания очаг составила около 58 километров под морским дном", - говорится в сообщении. В населенных пунктах Камчатки землетрясение не ощущалось, угроза цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20240304/smerch-1930904575.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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камчатка, петропавловск-камчатский, происшествия, российская академия наук
Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Происшествия, Российская академия наук
У берегов Камчатки произошло землетрясение
В Авачинском заливе у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,5