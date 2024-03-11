https://ria.ru/20240311/zelenskiy-1932392279.html

Украине не нужны французские военные, заявил Зеленский

Украине не нужны французские военные, заявил Зеленский - РИА Новости, 12.03.2024

Украине не нужны французские военные, заявил Зеленский

Украине не нужен французский военный контингент, заявил Владимир Зеленский в интервью телеканалу BFMTV. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-11T23:07

2024-03-11T23:07

2024-03-12T09:56

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ПАРИЖ, 11 мар — РИА Новости. Украине не нужен французский военный контингент, заявил Владимир Зеленский в интервью телеканалу BFMTV."Пока Украина держится, французская армия может оставаться на французской территории. Ваши дети не будут умирать на Украине", — сказал он.Речь об участии Франции в боевых действиях, по утверждению Зеленского, может идти, только если Россия вступит в конфликт со страной НАТО.Он напомнил, что Украина не состоит в НАТО, но отметил, что не возражает против отправки военных и технического персонала для обучения украинских солдат, а также производства и ремонта вооружений.Зеленский также пожаловался, что Украина страдает от нехватки снарядов, а также из-за авиаблокады, российских дальнобойных ракет и БПЛА. Кроме того, он заявил о возведении трех линий обороны длиной по тысяче километров.В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Он также подчеркнул, что у Парижа "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.При этом власти многих европейских государств заявили, что речь о переброске военных на Украину не идет. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус подчеркнули, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих в республику. Кроме того, глава немецкого правительства уточнил, что этого не собираются делать и страны НАТО в целом.Комментируя слова президента Франции, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.

https://ria.ru/20240311/makron-1932381465.html

https://ria.ru/20240309/alyans-1932079916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, франция, россия, эммануэль макрон, олаф шольц, владимир зеленский, евросоюз, нато