https://ria.ru/20240311/zelenskiy-1932264084.html

В ВСУ обсуждают свержение Зеленского, сообщил источник

В ВСУ обсуждают свержение Зеленского, сообщил источник - РИА Новости, 11.03.2024

В ВСУ обсуждают свержение Зеленского, сообщил источник

Командиры и бойцы элитных подразделений Вооруженных сил Украины недовольны перестановками в военном руководстве страны и всерьез обсуждают свержение Владимира... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T12:02

2024-03-11T12:02

2024-03-11T14:45

владимир зеленский

валерий залужный

александр сырский

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Командиры и бойцы элитных подразделений Вооруженных сил Украины недовольны перестановками в военном руководстве страны и всерьез обсуждают свержение Владимира Зеленского, рассказал РИА Новости представитель российских силовых структур. "Наши специалисты получили доступ к ресурсу, в котором общаются представители разных элитных подразделений противника, таких как морская пехота, спецназ, разведка, спецподразделения СБУ, а также различных националистических батальонов. Это высококвалифицированные специалисты, которые явно недовольны сменой командования. Они всерьез обсуждают варианты свержения действующей власти и командования ВСУ", — сказал собеседник. Он уточнил, что специалисты получили доступ к закрытому Telegram-каналу с названием ParaBelum, в котором состоят радикально настроенные бойцы элитных частей ВСУ. Исходя из материалов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости, военные выражают недовольство действиями Зеленского и нового главкома ВСУ Александра Сырского, которого месяц назад назначили вместо Валерия Залужного. Так, командир разведгруппы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Максим Шевцов с позывным Зима призывает членов ParaBelum к свержению Зеленского. "Если люди не встанут на защиту Залужного, если военные не встанут на защиту Залужного, то эта крыса (Зеленский. — Прим. ред.) будет торпедировать всех. <…> Давайте снесем эту зеленую крысу и поставим Залужного! <...> По факту нужно менять Зеленского, а не Залужного. Эта крыса чувствует, что у него рейтинга ноль, а у Залужного рейтинга больше, и пытается его торпедировать", — говорится в голосовом сообщении бойца.Зеленский снял Залужного с должности главнокомандующего ВСУ 8 февраля. Украинские и западные СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте главы киевского режима с генералом.Журналисты газеты The Washington Post отмечали, что военачальник может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.Кроме того, согласно данным опроса Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS, бывший главнокомандующий выиграл бы президентские выборы в случае их проведения на Украине в 2024 году. Исследование проводилось с 22 февраля по 1 марта.МИД Украины в четверг сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Великобритании.

https://ria.ru/20240311/vystrel-1932241954.html

https://ria.ru/20240310/zelenskiy-1932093111.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир зеленский, валерий залужный, александр сырский, вооруженные силы украины, в мире