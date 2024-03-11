https://ria.ru/20240311/zelenskiy-1932264084.html
В ВСУ обсуждают свержение Зеленского, сообщил источник
В ВСУ обсуждают свержение Зеленского, сообщил источник - РИА Новости, 11.03.2024
В ВСУ обсуждают свержение Зеленского, сообщил источник
Командиры и бойцы элитных подразделений Вооруженных сил Украины недовольны перестановками в военном руководстве страны и всерьез обсуждают свержение Владимира... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T12:02
2024-03-11T12:02
2024-03-11T14:45
владимир зеленский
валерий залужный
александр сырский
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Командиры и бойцы элитных подразделений Вооруженных сил Украины недовольны перестановками в военном руководстве страны и всерьез обсуждают свержение Владимира Зеленского, рассказал РИА Новости представитель российских силовых структур. "Наши специалисты получили доступ к ресурсу, в котором общаются представители разных элитных подразделений противника, таких как морская пехота, спецназ, разведка, спецподразделения СБУ, а также различных националистических батальонов. Это высококвалифицированные специалисты, которые явно недовольны сменой командования. Они всерьез обсуждают варианты свержения действующей власти и командования ВСУ", — сказал собеседник. Он уточнил, что специалисты получили доступ к закрытому Telegram-каналу с названием ParaBelum, в котором состоят радикально настроенные бойцы элитных частей ВСУ. Исходя из материалов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости, военные выражают недовольство действиями Зеленского и нового главкома ВСУ Александра Сырского, которого месяц назад назначили вместо Валерия Залужного. Так, командир разведгруппы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Максим Шевцов с позывным Зима призывает членов ParaBelum к свержению Зеленского. "Если люди не встанут на защиту Залужного, если военные не встанут на защиту Залужного, то эта крыса (Зеленский. — Прим. ред.) будет торпедировать всех. <…> Давайте снесем эту зеленую крысу и поставим Залужного! <...> По факту нужно менять Зеленского, а не Залужного. Эта крыса чувствует, что у него рейтинга ноль, а у Залужного рейтинга больше, и пытается его торпедировать", — говорится в голосовом сообщении бойца.Зеленский снял Залужного с должности главнокомандующего ВСУ 8 февраля. Украинские и западные СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте главы киевского режима с генералом.Журналисты газеты The Washington Post отмечали, что военачальник может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.Кроме того, согласно данным опроса Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS, бывший главнокомандующий выиграл бы президентские выборы в случае их проведения на Украине в 2024 году. Исследование проводилось с 22 февраля по 1 марта.МИД Украины в четверг сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Великобритании.
https://ria.ru/20240311/vystrel-1932241954.html
https://ria.ru/20240310/zelenskiy-1932093111.html
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, валерий залужный, александр сырский, вооруженные силы украины, в мире
Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, В мире
В ВСУ обсуждают свержение Зеленского, сообщил источник
Источник РИА Новости: бойцы элитных частей ВСУ обсуждают свержение Зеленского
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Командиры и бойцы элитных подразделений Вооруженных сил Украины недовольны перестановками в военном руководстве страны и всерьез обсуждают свержение Владимира Зеленского, рассказал РИА Новости представитель российских силовых структур.
«
"Наши специалисты получили доступ к ресурсу, в котором общаются представители разных элитных подразделений противника, таких как морская пехота, спецназ, разведка, спецподразделения СБУ
, а также различных националистических батальонов. Это высококвалифицированные специалисты, которые явно недовольны сменой командования. Они всерьез обсуждают варианты свержения действующей власти и командования ВСУ", — сказал собеседник.
Он уточнил, что специалисты получили доступ к закрытому Telegram-каналу с названием ParaBelum, в котором состоят радикально настроенные бойцы элитных частей ВСУ.
Исходя из материалов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости, военные выражают недовольство действиями Зеленского и нового главкома ВСУ Александра Сырского, которого месяц назад назначили вместо Валерия Залужного.
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Так, командир разведгруппы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Максим Шевцов с позывным Зима призывает членов ParaBelum к свержению Зеленского.
«
"Если люди не встанут на защиту Залужного, если военные не встанут на защиту Залужного, то эта крыса (Зеленский. — Прим. ред.) будет торпедировать всех. <…> Давайте снесем эту зеленую крысу и поставим Залужного! <...> По факту нужно менять Зеленского, а не Залужного. Эта крыса чувствует, что у него рейтинга ноль, а у Залужного рейтинга больше, и пытается его торпедировать", — говорится в голосовом сообщении бойца.
Зеленский снял Залужного с должности главнокомандующего ВСУ 8 февраля. Украинские и западные СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте главы киевского режима с генералом.
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Журналисты газеты The Washington Post отмечали, что военачальник может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
Кроме того, согласно данным опроса Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS, бывший главнокомандующий выиграл бы президентские выборы в случае их проведения на Украине в 2024 году. Исследование проводилось с 22 февраля по 1 марта.
МИД Украины в четверг сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Великобритании.
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