https://ria.ru/20240311/zarplata-1932243308.html
Голикова заявила о росте реальных зарплат в России
Голикова заявила о росте реальных зарплат в России - РИА Новости, 11.03.2024
Голикова заявила о росте реальных зарплат в России
Реальная заработная плата в России выросла более чем на 30% за прошедшие шесть лет, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T10:44
2024-03-11T10:44
2024-03-11T10:58
россия
экономика
татьяна голикова
выставка-форум "россия"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1730010154_0:120:3292:1972_1920x0_80_0_0_d2a93ffcd148b21e87f83b75eaa26448.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Реальная заработная плата в России выросла более чем на 30% за прошедшие шесть лет, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."И мы видим существенный рост более чем на 30% за эти шесть лет реальной заработной платы. А за последний 2023 год по сравнению с 2022 на 7,8%. Это серьезные сдвиги, которые происходят", - сказала Голикова журналистам во время торжественного открытия Фестиваля профессий на выставке-форуме "Россия".Она отметила, что в ответ на эти сдвиги был создан фестиваль профессий, который открылся в понедельник."Сегодня маршем профессий мы открываем 33-дневный фестиваль профессий в России. И я вас хочу поздравить с этим замечательным событием. Такое событие у нас происходит впервые, и предварять оно будет Всероссийскую ярмарку вакансий", - добавила Голикова.
https://ria.ru/20240304/bezrabotitsa-1930898010.html
https://ria.ru/20240305/dogovor-1758312239.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1730010154_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ddfc6c9bde48aa33b330d9444417fb41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, татьяна голикова
Россия, Экономика, Татьяна Голикова, Выставка-форум "Россия"
Голикова заявила о росте реальных зарплат в России
Голикова: реальная зарплата за шесть лет выросла более чем на 30 процентов
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Реальная заработная плата в России выросла более чем на 30% за прошедшие шесть лет, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"И мы видим существенный рост более чем на 30% за эти шесть лет реальной заработной платы. А за последний 2023 год по сравнению с 2022 на 7,8%. Это серьезные сдвиги, которые происходят", - сказала Голикова
журналистам во время торжественного открытия Фестиваля профессий на выставке-форуме "Россия".
Названы регионы – лидеры по уровню безработицы
Она отметила, что в ответ на эти сдвиги был создан фестиваль профессий, который открылся в понедельник.
"Сегодня маршем профессий мы открываем 33-дневный фестиваль профессий в России. И я вас хочу поздравить с этим замечательным событием. Такое событие у нас происходит впервые, и предварять оно будет Всероссийскую ярмарку вакансий", - добавила Голикова.
Как не остаться без зарплаты: зачем нужен трудовой договор