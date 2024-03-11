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Голикова заявила о росте реальных зарплат в России - РИА Новости, 11.03.2024
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10:44 11.03.2024 (обновлено: 10:58 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/zarplata-1932243308.html
Голикова заявила о росте реальных зарплат в России
Голикова заявила о росте реальных зарплат в России - РИА Новости, 11.03.2024
Голикова заявила о росте реальных зарплат в России
Реальная заработная плата в России выросла более чем на 30% за прошедшие шесть лет, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T10:44
2024-03-11T10:58
россия
экономика
татьяна голикова
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Реальная заработная плата в России выросла более чем на 30% за прошедшие шесть лет, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."И мы видим существенный рост более чем на 30% за эти шесть лет реальной заработной платы. А за последний 2023 год по сравнению с 2022 на 7,8%. Это серьезные сдвиги, которые происходят", - сказала Голикова журналистам во время торжественного открытия Фестиваля профессий на выставке-форуме "Россия".Она отметила, что в ответ на эти сдвиги был создан фестиваль профессий, который открылся в понедельник."Сегодня маршем профессий мы открываем 33-дневный фестиваль профессий в России. И я вас хочу поздравить с этим замечательным событием. Такое событие у нас происходит впервые, и предварять оно будет Всероссийскую ярмарку вакансий", - добавила Голикова.
https://ria.ru/20240304/bezrabotitsa-1930898010.html
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россия, экономика, татьяна голикова
Россия, Экономика, Татьяна Голикова, Выставка-форум "Россия"
Голикова заявила о росте реальных зарплат в России

Голикова: реальная зарплата за шесть лет выросла более чем на 30 процентов

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Реальная заработная плата в России выросла более чем на 30% за прошедшие шесть лет, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"И мы видим существенный рост более чем на 30% за эти шесть лет реальной заработной платы. А за последний 2023 год по сравнению с 2022 на 7,8%. Это серьезные сдвиги, которые происходят", - сказала Голикова журналистам во время торжественного открытия Фестиваля профессий на выставке-форуме "Россия".
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Она отметила, что в ответ на эти сдвиги был создан фестиваль профессий, который открылся в понедельник.
"Сегодня маршем профессий мы открываем 33-дневный фестиваль профессий в России. И я вас хочу поздравить с этим замечательным событием. Такое событие у нас происходит впервые, и предварять оно будет Всероссийскую ярмарку вакансий", - добавила Голикова.
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Выставка-форум "Россия"РоссияЭкономикаТатьяна Голикова
 
 
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