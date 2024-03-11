https://ria.ru/20240311/zarplata-1932243308.html

Голикова заявила о росте реальных зарплат в России

Голикова заявила о росте реальных зарплат в России - РИА Новости, 11.03.2024

Голикова заявила о росте реальных зарплат в России

Реальная заработная плата в России выросла более чем на 30% за прошедшие шесть лет, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T10:44

2024-03-11T10:44

2024-03-11T10:58

россия

экономика

татьяна голикова

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Реальная заработная плата в России выросла более чем на 30% за прошедшие шесть лет, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."И мы видим существенный рост более чем на 30% за эти шесть лет реальной заработной платы. А за последний 2023 год по сравнению с 2022 на 7,8%. Это серьезные сдвиги, которые происходят", - сказала Голикова журналистам во время торжественного открытия Фестиваля профессий на выставке-форуме "Россия".Она отметила, что в ответ на эти сдвиги был создан фестиваль профессий, который открылся в понедельник."Сегодня маршем профессий мы открываем 33-дневный фестиваль профессий в России. И я вас хочу поздравить с этим замечательным событием. Такое событие у нас происходит впервые, и предварять оно будет Всероссийскую ярмарку вакансий", - добавила Голикова.

https://ria.ru/20240304/bezrabotitsa-1930898010.html

https://ria.ru/20240305/dogovor-1758312239.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика, татьяна голикова