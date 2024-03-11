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Захарова прокомментировала пост МИД Эстонии о бомбардировках Таллина - РИА Новости, 11.03.2024
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10:35 11.03.2024 (обновлено: 11:05 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/zakharova-1932239917.html
Захарова прокомментировала пост МИД Эстонии о бомбардировках Таллина
Захарова прокомментировала пост МИД Эстонии о бомбардировках Таллина - РИА Новости, 11.03.2024
Захарова прокомментировала пост МИД Эстонии о бомбардировках Таллина
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя пост МИД Эстонии о 80-летии бомбардировок Таллина, заявила в своем Telegram-канале, что эстонские... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T10:35
2024-03-11T11:05
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя пост МИД Эстонии о 80-летии бомбардировок Таллина, заявила в своем Telegram-канале, что эстонские власти "ассоциируют себя с гитлеровцами", а "степени их маниакальной русофобии позавидовал бы сам Геббельс", и напомнила, что те события были частью боевых действий советских войск по освобождению Прибалтики от нацистов. МИД Эстонии 9 марта опубликовал в соцсети X (бывший Twitter) пост о бомбардировках Таллина в годы войны, где заявил, что "300 российских самолетов бомбили нас, и их основными целями были жилые кварталы и культурные достопримечательности", а также провел параллель между этими событиями времен Великой Отечественной войны и кризисом на Украине. "То, что современные эстонские власти ассоциируют себя с гитлеровцами, не секрет, а степени их маниакальной русофобии позавидовал бы сам (нацистский пропагандист Йозеф - ред.) Геббельс", - написала Захарова. Она напомнила, что "данное событие, вырываемое сейчас фальсификаторами из исторического контекста, было частью боевых действий советских войск по освобождению Прибалтики от нацистов". "Прибалтика имела для Гитлера стратегическое значение, оттуда в Германию шло продовольствие, обеспечивались связь с Северной Европой. Авиаударам советских ВВС подверглись прежде всего штаб-квартиры гестапо, абвера, средства ПВО, морской арсенал, пороховые склады и узлы связи. Возможно, что для клана (премьера Эстонии Кайи - ред.) Каллас и потомков эстонских коллаборантов — это и есть святыни или культурные объекты, но для всех остальных, нормальных людей — законные военные цели", - отметила представитель МИД РФ. Она добавила также, что эстонские дипломаты проиллюстрировали пост фотографией, датируемой 28 августа 1941 года, которая была снята при отходе советского Балтийского флота, а разрушения городу нанесены наступающими немецко-фашистскими войсками. "В эвакуации участвовало 225 кораблей и вспомогательных судов, на которых находилось свыше 40 тысяч человек, в том числе множество горожан. По идущим кораблям вёлся безжалостный артиллерийский огонь, конвой атаковали немецкие и финские торпедные катера и авиация. На дно ушло 62 судна, погибли свыше 4,5 тыс. гражданских лиц, а всего нацистами было убито более 15 тыс. человек. Вот об этом эстонские власти почему-то предпочитают не вспоминать. Наверное, то были какие-то неправильные горожане и моряки", - добавила Захарова. Она отметила также, что "идейное родство правящей в Эстонии националистической верхушки и киевского режима не вызывает никакого удивления". "Их объединяет стремление сделать "героями-освободителями" Шухевича, Бандеру и эстонских головорезов из "Ваффен-СС"", - написала она. Кроме того, она напомнила, что местные жители, рискуя своей жизнью, помогали советским бойцам, а в освободительной операции самое активное участие принимали эстонцы — бойцы 8-го Эстонского стрелкового корпуса РККА. "Настоящие патриоты своей Родины, не чета нынешним", - резюмировала она.
https://ria.ru/20240310/bayden-1932127799.html
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в мире, эстония, россия, таллин, мария захарова, ркк "энергия", twitter
В мире, Эстония, Россия, Таллин, Мария Захарова, РКК "Энергия", Twitter
Захарова прокомментировала пост МИД Эстонии о бомбардировках Таллина

Захарова: бомбардировки Таллина были частью операции по освобождению Прибалтики

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя пост МИД Эстонии о 80-летии бомбардировок Таллина, заявила в своем Telegram-канале, что эстонские власти "ассоциируют себя с гитлеровцами", а "степени их маниакальной русофобии позавидовал бы сам Геббельс", и напомнила, что те события были частью боевых действий советских войск по освобождению Прибалтики от нацистов.
МИД Эстонии 9 марта опубликовал в соцсети X (бывший Twitter) пост о бомбардировках Таллина в годы войны, где заявил, что "300 российских самолетов бомбили нас, и их основными целями были жилые кварталы и культурные достопримечательности", а также провел параллель между этими событиями времен Великой Отечественной войны и кризисом на Украине.
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"То, что современные эстонские власти ассоциируют себя с гитлеровцами, не секрет, а степени их маниакальной русофобии позавидовал бы сам (нацистский пропагандист Йозеф - ред.) Геббельс", - написала Захарова.
Она напомнила, что "данное событие, вырываемое сейчас фальсификаторами из исторического контекста, было частью боевых действий советских войск по освобождению Прибалтики от нацистов".
"Прибалтика имела для Гитлера стратегическое значение, оттуда в Германию шло продовольствие, обеспечивались связь с Северной Европой. Авиаударам советских ВВС подверглись прежде всего штаб-квартиры гестапо, абвера, средства ПВО, морской арсенал, пороховые склады и узлы связи. Возможно, что для клана (премьера Эстонии Кайи - ред.) Каллас и потомков эстонских коллаборантов — это и есть святыни или культурные объекты, но для всех остальных, нормальных людей — законные военные цели", - отметила представитель МИД РФ.
Она добавила также, что эстонские дипломаты проиллюстрировали пост фотографией, датируемой 28 августа 1941 года, которая была снята при отходе советского Балтийского флота, а разрушения городу нанесены наступающими немецко-фашистскими войсками.
«
"В эвакуации участвовало 225 кораблей и вспомогательных судов, на которых находилось свыше 40 тысяч человек, в том числе множество горожан. По идущим кораблям вёлся безжалостный артиллерийский огонь, конвой атаковали немецкие и финские торпедные катера и авиация. На дно ушло 62 судна, погибли свыше 4,5 тыс. гражданских лиц, а всего нацистами было убито более 15 тыс. человек. Вот об этом эстонские власти почему-то предпочитают не вспоминать. Наверное, то были какие-то неправильные горожане и моряки", - добавила Захарова.
Она отметила также, что "идейное родство правящей в Эстонии националистической верхушки и киевского режима не вызывает никакого удивления".
"Их объединяет стремление сделать "героями-освободителями" Шухевича, Бандеру и эстонских головорезов из "Ваффен-СС"", - написала она.
Кроме того, она напомнила, что местные жители, рискуя своей жизнью, помогали советским бойцам, а в освободительной операции самое активное участие принимали эстонцы — бойцы 8-го Эстонского стрелкового корпуса РККА. "Настоящие патриоты своей Родины, не чета нынешним", - резюмировала она.
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