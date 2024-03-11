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ЮАР не ждет Зеленского с визитом до конца мая - РИА Новости, 11.03.2024
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18:05 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/yuar-1932351461.html
ЮАР не ждет Зеленского с визитом до конца мая
ЮАР не ждет Зеленского с визитом до конца мая - РИА Новости, 11.03.2024
ЮАР не ждет Зеленского с визитом до конца мая
Визитов Владимира Зеленского в ЮАР до выборов в этой стране, которые пройдут в конце мая, не запланировано, заявил в понедельник РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T18:05
2024-03-11T18:05
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юар
владимир зеленский
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ЙОХАННЕСБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Визитов Владимира Зеленского в ЮАР до выборов в этой стране, которые пройдут в конце мая, не запланировано, заявил в понедельник РИА Новости пресс-секретарь офиса южноафриканского президента Винсент Магвенья. Ранее СМИ со ссылкой на представителя украинского МИД по Ближнему Востоку и Африке сообщали о желании Зеленского посетить ЮАР. "Мы не объявляли о каких-либо государственных визитах на этот год, что мы обычно делаем. Нет запланированных государственных визитов в период до выборов", - сказал Магвенья в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о желании Зеленского посетить страну. Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса ранее объявил, что всеобщие и региональные выборы в стране пройдут 29 мая 2024 года.
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в мире, юар, владимир зеленский, сирил рамафоса, украина
В мире, ЮАР, Владимир Зеленский, Сирил Рамафоса, Украина
ЮАР не ждет Зеленского с визитом до конца мая

Администрация Рамафосы: визита Зеленского до выборов в ЮАР не ожидается

© Pixabay / Pixabay / Heinrich BothaВид на Столовую гору из гавани Кейптауна
Вид на Столовую гору из гавани Кейптауна - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© Pixabay / Pixabay / Heinrich Botha
Вид на Столовую гору из гавани Кейптауна. Архивное фото
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ЙОХАННЕСБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Визитов Владимира Зеленского в ЮАР до выборов в этой стране, которые пройдут в конце мая, не запланировано, заявил в понедельник РИА Новости пресс-секретарь офиса южноафриканского президента Винсент Магвенья.
Ранее СМИ со ссылкой на представителя украинского МИД по Ближнему Востоку и Африке сообщали о желании Зеленского посетить ЮАР.
"Мы не объявляли о каких-либо государственных визитах на этот год, что мы обычно делаем. Нет запланированных государственных визитов в период до выборов", - сказал Магвенья в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о желании Зеленского посетить страну.
Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса ранее объявил, что всеобщие и региональные выборы в стране пройдут 29 мая 2024 года.
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