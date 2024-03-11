https://ria.ru/20240311/yuar-1932351461.html

ЮАР не ждет Зеленского с визитом до конца мая

ЮАР не ждет Зеленского с визитом до конца мая - РИА Новости, 11.03.2024

ЮАР не ждет Зеленского с визитом до конца мая

Визитов Владимира Зеленского в ЮАР до выборов в этой стране, которые пройдут в конце мая, не запланировано, заявил в понедельник РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T18:05

2024-03-11T18:05

2024-03-11T18:05

в мире

юар

владимир зеленский

сирил рамафоса

украина

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ЙОХАННЕСБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Визитов Владимира Зеленского в ЮАР до выборов в этой стране, которые пройдут в конце мая, не запланировано, заявил в понедельник РИА Новости пресс-секретарь офиса южноафриканского президента Винсент Магвенья. Ранее СМИ со ссылкой на представителя украинского МИД по Ближнему Востоку и Африке сообщали о желании Зеленского посетить ЮАР. "Мы не объявляли о каких-либо государственных визитах на этот год, что мы обычно делаем. Нет запланированных государственных визитов в период до выборов", - сказал Магвенья в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о желании Зеленского посетить страну. Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса ранее объявил, что всеобщие и региональные выборы в стране пройдут 29 мая 2024 года.

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юар

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, юар, владимир зеленский, сирил рамафоса, украина