Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
"Зеркало недели": украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЛюди в подземное переходе во время воздушной тревоги в одном из украинских городов
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Люди в подземное переходе во время воздушной тревоги в одном из украинских городов. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе на фоне ранее объявленной воздушной тревоги.
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"Одесса, местные паблики сообщают о взрывах", - пишет в своем Telegram-канале украинское издание "Зеркало недели".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги в Одесской области прозвучал в 22.54 по мск.
Позднее украинское издание "Страна" сообщило о взрывах в окрестностях Николаева.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.