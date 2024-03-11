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Были лучшими. Стало известно, какой удар Россия нанесла по США на Украине
Были лучшими. Стало известно, какой удар Россия нанесла по США на Украине - РИА Новости, 11.03.2024
Были лучшими. Стало известно, какой удар Россия нанесла по США на Украине
Уничтожение танка Abrams российским Т-72Б3 одним выстрелом на Украине подорвало репутацию американской военной техники, заявил автор YouTube-канала The New... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T10:41
2024-03-11T10:41
2024-03-11T17:22
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Уничтожение танка Abrams российским Т-72Б3 одним выстрелом на Украине подорвало репутацию американской военной техники, заявил автор YouTube-канала The New Atlas бывший морпех Брайан Берлетик."Этот случай развеивает более чем 30-летнюю пропаганду США о превосходстве американских систем вооружения. О том, насколько они лучше и выше по качеству, чем их советские, а теперь российские и китайские аналоги", — указал эксперт.Военный также отметил, что ВСУ не смогут эффективно использовать Abrams на Украине, а сам американский танк не владеет никаким значительным преимуществом над российскими.В прошлую среду в Минобороны России сообщили об уничтожении Abrams на Авдеевском направлении. Танк американского производства подбили российским Т-72Б3 с первого выстрела.
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технологии, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, т-72б3, m1 abrams, в мире, политика
Технологии, Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Т-72Б3, M1 Abrams, В мире, Политика
Были лучшими. Стало известно, какой удар Россия нанесла по США на Украине
Берлетик: ВС России подорвали репутацию американской техники на Украине