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Были лучшими. Стало известно, какой удар Россия нанесла по США на Украине - РИА Новости, 11.03.2024
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10:41 11.03.2024 (обновлено: 17:22 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/vystrel-1932241954.html
Были лучшими. Стало известно, какой удар Россия нанесла по США на Украине
Были лучшими. Стало известно, какой удар Россия нанесла по США на Украине - РИА Новости, 11.03.2024
Были лучшими. Стало известно, какой удар Россия нанесла по США на Украине
Уничтожение танка Abrams российским Т-72Б3 одним выстрелом на Украине подорвало репутацию американской военной техники, заявил автор YouTube-канала The New... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T10:41
2024-03-11T17:22
технологии
россия
украина
сша
вооруженные силы украины
т-72б3
m1 abrams
в мире
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Уничтожение танка Abrams российским Т-72Б3 одним выстрелом на Украине подорвало репутацию американской военной техники, заявил автор YouTube-канала The New Atlas бывший морпех Брайан Берлетик.&quot;Этот случай развеивает более чем 30-летнюю пропаганду США о превосходстве американских систем вооружения. О том, насколько они лучше и выше по качеству, чем их советские, а теперь российские и китайские аналоги&quot;, — указал эксперт.Военный также отметил, что ВСУ не смогут эффективно использовать Abrams на Украине, а сам американский танк не владеет никаким значительным преимуществом над российскими.В прошлую среду в Минобороны России сообщили об уничтожении Abrams на Авдеевском направлении. Танк американского производства подбили российским Т-72Б3 с первого выстрела.
https://ria.ru/20240311/vsu-1932230771.html
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технологии, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, т-72б3, m1 abrams, в мире, политика
Технологии, Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Т-72Б3, M1 Abrams, В мире, Политика
Были лучшими. Стало известно, какой удар Россия нанесла по США на Украине

Берлетик: ВС России подорвали репутацию американской техники на Украине

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Уничтожение танка Abrams российским Т-72Б3 одним выстрелом на Украине подорвало репутацию американской военной техники, заявил автор YouTube-канала The New Atlas бывший морпех Брайан Берлетик.
«

"Этот случай развеивает более чем 30-летнюю пропаганду США о превосходстве американских систем вооружения. О том, насколько они лучше и выше по качеству, чем их советские, а теперь российские и китайские аналоги", — указал эксперт.

Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Ничего не оставляют. СМИ сообщили о катастрофе в рядах ВСУ на передовой
09:23
Военный также отметил, что ВСУ не смогут эффективно использовать Abrams на Украине, а сам американский танк не владеет никаким значительным преимуществом над российскими.
В прошлую среду в Минобороны России сообщили об уничтожении Abrams на Авдеевском направлении. Танк американского производства подбили российским Т-72Б3 с первого выстрела.
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ТехнологииРоссияУкраинаСШАВооруженные силы УкраиныТ-72Б3M1 AbramsВ миреПолитика
 
 
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