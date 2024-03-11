https://ria.ru/20240311/vystrel-1932241954.html

Были лучшими. Стало известно, какой удар Россия нанесла по США на Украине

Были лучшими. Стало известно, какой удар Россия нанесла по США на Украине - РИА Новости, 11.03.2024

Были лучшими. Стало известно, какой удар Россия нанесла по США на Украине

Уничтожение танка Abrams российским Т-72Б3 одним выстрелом на Украине подорвало репутацию американской военной техники, заявил автор YouTube-канала The New... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T10:41

2024-03-11T10:41

2024-03-11T17:22

технологии

россия

украина

сша

вооруженные силы украины

т-72б3

m1 abrams

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931244659_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_56746fcaa6e35a5d407a4494bdde8451.jpg

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Уничтожение танка Abrams российским Т-72Б3 одним выстрелом на Украине подорвало репутацию американской военной техники, заявил автор YouTube-канала The New Atlas бывший морпех Брайан Берлетик."Этот случай развеивает более чем 30-летнюю пропаганду США о превосходстве американских систем вооружения. О том, насколько они лучше и выше по качеству, чем их советские, а теперь российские и китайские аналоги", — указал эксперт.Военный также отметил, что ВСУ не смогут эффективно использовать Abrams на Украине, а сам американский танк не владеет никаким значительным преимуществом над российскими.В прошлую среду в Минобороны России сообщили об уничтожении Abrams на Авдеевском направлении. Танк американского производства подбили российским Т-72Б3 с первого выстрела.

https://ria.ru/20240311/vsu-1932230771.html

https://ria.ru/20240311/f-16-1932225927.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, т-72б3, m1 abrams, в мире, политика