https://ria.ru/20240311/vyplaty-1932258381.html
Путин поручил разобраться с выплатами в случае гибели участника СВО
Путин поручил разобраться с выплатами в случае гибели участника СВО - РИА Новости, 11.03.2024
Путин поручил разобраться с выплатами в случае гибели участника СВО
Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос об отнесении к числу имеющих право на единовременную выплату в случае гибели участника... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T11:38
2024-03-11T11:38
2024-03-11T11:52
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931691894_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_735d84efb3b040d603d48a34e7947cca.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос об отнесении к числу имеющих право на единовременную выплату в случае гибели участника специальной военной операции его совершеннолетних детей, сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: рассмотреть вопрос об отнесении к числу лиц, имеющих право на получение единовременной выплаты в случае гибели (смерти) участника специальной военной операции, его совершеннолетних детей при отсутствии членов семьи погибшего (умершего), имеющих право на получение такой выплаты", - говорится в порученииСрок исполнения - до 1 апреля 2024 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240307/vyplaty-1931771228.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931691894_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_6f5189f0bfad6bc8b9be6a7d4572ebf4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, михаил мишустин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил разобраться с выплатами в случае гибели участника СВО
Путин поручил разобраться с правами на выплаты в случае гибели участника СВО