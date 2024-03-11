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Путин поручил разобраться с выплатами в случае гибели участника СВО - РИА Новости, 11.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:38 11.03.2024 (обновлено: 11:52 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/vyplaty-1932258381.html
Путин поручил разобраться с выплатами в случае гибели участника СВО
Путин поручил разобраться с выплатами в случае гибели участника СВО - РИА Новости, 11.03.2024
Путин поручил разобраться с выплатами в случае гибели участника СВО
Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос об отнесении к числу имеющих право на единовременную выплату в случае гибели участника... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T11:38
2024-03-11T11:52
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос об отнесении к числу имеющих право на единовременную выплату в случае гибели участника специальной военной операции его совершеннолетних детей, сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: рассмотреть вопрос об отнесении к числу лиц, имеющих право на получение единовременной выплаты в случае гибели (смерти) участника специальной военной операции, его совершеннолетних детей при отсутствии членов семьи погибшего (умершего), имеющих право на получение такой выплаты", - говорится в порученииСрок исполнения - до 1 апреля 2024 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил разобраться с выплатами в случае гибели участника СВО

Путин поручил разобраться с правами на выплаты в случае гибели участника СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в Авдеевке
Российские военнослужащие в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос об отнесении к числу имеющих право на единовременную выплату в случае гибели участника специальной военной операции его совершеннолетних детей, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: рассмотреть вопрос об отнесении к числу лиц, имеющих право на получение единовременной выплаты в случае гибели (смерти) участника специальной военной операции, его совершеннолетних детей при отсутствии членов семьи погибшего (умершего), имеющих право на получение такой выплаты", - говорится в поручении
Срок исполнения - до 1 апреля 2024 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
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