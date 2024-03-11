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Путин поручил разобраться с выплатами в случае гибели участника СВО

Путин поручил разобраться с выплатами в случае гибели участника СВО - РИА Новости, 11.03.2024

Путин поручил разобраться с выплатами в случае гибели участника СВО

Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос об отнесении к числу имеющих право на единовременную выплату в случае гибели участника... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T11:38

2024-03-11T11:38

2024-03-11T11:52

специальная военная операция на украине

общество

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос об отнесении к числу имеющих право на единовременную выплату в случае гибели участника специальной военной операции его совершеннолетних детей, сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: рассмотреть вопрос об отнесении к числу лиц, имеющих право на получение единовременной выплаты в случае гибели (смерти) участника специальной военной операции, его совершеннолетних детей при отсутствии членов семьи погибшего (умершего), имеющих право на получение такой выплаты", - говорится в порученииСрок исполнения - до 1 апреля 2024 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин, михаил мишустин