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В Хабаровском крае предложили выплаты с прогрессией по маткапиталу - РИА Новости, 11.03.2024
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Хабаровский край
Хабаровский край
 
07:37 11.03.2024 (обновлено: 10:37 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/vyplaty-1932222830.html
В Хабаровском крае предложили выплаты с прогрессией по маткапиталу
В Хабаровском крае предложили выплаты с прогрессией по маткапиталу - РИА Новости, 11.03.2024
В Хабаровском крае предложили выплаты с прогрессией по маткапиталу
В Хабаровском крае планируют прогрессивно увеличивать выплаты по региональному материнскому капиталу, начиная с четвертого и последующих детей, такое... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T07:37
2024-03-11T10:37
хабаровский край
хабаровский край
общество
михаил дегтярев
россия
владимир путин
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ХАБАРОВСК, 11 мар - РИА Новости. В Хабаровском крае планируют прогрессивно увеличивать выплаты по региональному материнскому капиталу, начиная с четвертого и последующих детей, такое нововведение предложил губернатор Михаил Дегтярев. Региональные меры поддержки семей с детьми стали ключевой темой заседания президиума правительства Хабаровского края. "Отдельное внимание - маткапиталу. Важно заложить прогрессивное стимулирование рождаемости по принципу "плюс ребенок – плюс ресурс". Наш краевой материнский капитал - один из самых высоких в округе и в России: 327 тысяч рублей выплачиваются при рождении третьего, четвертого, пятого ребенка. Предлагаю ввести выплату с прогрессией. Например, начиная с рождения четвертого и каждого последующего малыша размер маткапитала будет увеличиваться", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале. Глава региона напомнил, что по инициативе президента России Владимира Путина с 2025 года запускается нацпроект "Семья". Глава государства предложил продлить до 2030 года программы маткапитала и семейной ипотеки под 6%, увеличить налоговый вычет при рождении второго и последующего ребенка. Также стартует программа по охране материнства, сбережения здоровья детей и подростков. Указом президента регионам рекомендовано обеспечить школьников из многодетных семей одеждой для учебы и спорта. "Такое решение у нас в работе - введем ежегодную выплату 5 тысяч рублей на каждого ученика из многодетной семьи без учета дохода", - указал Дегтярев. Кроме того, руководитель региона отметил, что за эффективную работу по сохранению беременности власти края вводят премию губернатора "Сохранение жизни ребенка и охрана материнства "За жизнь". "Поощрять будем психологов, врачей акушеров-гинекологов и социальных работников", - уточнил глава региона.
https://ria.ru/20240306/matkapital-1931517575.html
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хабаровский край, общество, михаил дегтярев, россия, владимир путин
Хабаровский край, Хабаровский край, Общество, Михаил Дегтярев, Россия, Владимир Путин
В Хабаровском крае предложили выплаты с прогрессией по маткапиталу

В Хабаровском крае предложили выплаты с прогрессией по региональному маткапиталу

© Фото : Предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяЗаседание президиума правительства Хабаровского края. 11 марта 2024
Заседание президиума правительства Хабаровского края. 11 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© Фото : Предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Заседание президиума правительства Хабаровского края. 11 марта 2024
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ХАБАРОВСК, 11 мар - РИА Новости. В Хабаровском крае планируют прогрессивно увеличивать выплаты по региональному материнскому капиталу, начиная с четвертого и последующих детей, такое нововведение предложил губернатор Михаил Дегтярев.
Региональные меры поддержки семей с детьми стали ключевой темой заседания президиума правительства Хабаровского края.
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"Отдельное внимание - маткапиталу. Важно заложить прогрессивное стимулирование рождаемости по принципу "плюс ребенок – плюс ресурс". Наш краевой материнский капитал - один из самых высоких в округе и в России: 327 тысяч рублей выплачиваются при рождении третьего, четвертого, пятого ребенка. Предлагаю ввести выплату с прогрессией. Например, начиная с рождения четвертого и каждого последующего малыша размер маткапитала будет увеличиваться", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Глава региона напомнил, что по инициативе президента России Владимира Путина с 2025 года запускается нацпроект "Семья". Глава государства предложил продлить до 2030 года программы маткапитала и семейной ипотеки под 6%, увеличить налоговый вычет при рождении второго и последующего ребенка. Также стартует программа по охране материнства, сбережения здоровья детей и подростков. Указом президента регионам рекомендовано обеспечить школьников из многодетных семей одеждой для учебы и спорта.
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"Такое решение у нас в работе - введем ежегодную выплату 5 тысяч рублей на каждого ученика из многодетной семьи без учета дохода", - указал Дегтярев.
Кроме того, руководитель региона отметил, что за эффективную работу по сохранению беременности власти края вводят премию губернатора "Сохранение жизни ребенка и охрана материнства "За жизнь".
"Поощрять будем психологов, врачей акушеров-гинекологов и социальных работников", - уточнил глава региона.
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