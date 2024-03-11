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Памфилова 14 марта выступит с большим докладом о предстоящих выборах - РИА Новости, 11.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
12:35 11.03.2024 (обновлено: 12:36 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/vybory-1932271639.html
Памфилова 14 марта выступит с большим докладом о предстоящих выборах
Памфилова 14 марта выступит с большим докладом о предстоящих выборах - РИА Новости, 11.03.2024
Памфилова 14 марта выступит с большим докладом о предстоящих выборах
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что 14 марта выступит с большим докладом о готовности к голосованию на президентских выборах. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T12:35
2024-03-11T12:36
выборы президента россии — 2024
политика
россия
камчатка
элла памфилова
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николай харитонов
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что 14 марта выступит с большим докладом о готовности к голосованию на президентских выборах. "Четырнадцатого (марта) у меня будет большой доклад о готовности к дням голосования", - сказала она на заседании ЦИК в понедельник. Памфилова добавила, что 14 марта также состоится открытие информцентра ЦИК. "Если ничего не будет срочно, то мы встречаемся с вами 14 марта. Это будет не заседание, а открытие нашего информационного центра ЦИК РФ, поскольку в этот же день в ночь у нас стартует голосование на Камчатке, а утром будет мой доклад о готовности избирательной системы, а также разделение ключей по дистанционному электронному голосованию", - сказала председатель Центризбиркома. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html
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политика, россия, камчатка, элла памфилова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Камчатка, Элла Памфилова, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Памфилова 14 марта выступит с большим докладом о предстоящих выборах

Памфилова 14 марта выступит с большим докладом о готовности к выборам

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаседание ЦИК России
Заседание ЦИК России - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заседание ЦИК России. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что 14 марта выступит с большим докладом о готовности к голосованию на президентских выборах.
"Четырнадцатого (марта) у меня будет большой доклад о готовности к дням голосования", - сказала она на заседании ЦИК в понедельник.
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Памфилова добавила, что 14 марта также состоится открытие информцентра ЦИК.
"Если ничего не будет срочно, то мы встречаемся с вами 14 марта. Это будет не заседание, а открытие нашего информационного центра ЦИК РФ, поскольку в этот же день в ночь у нас стартует голосование на Камчатке, а утром будет мой доклад о готовности избирательной системы, а также разделение ключей по дистанционному электронному голосованию", - сказала председатель Центризбиркома.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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