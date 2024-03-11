Пискарев заявил о провокациях стран НАТО в попытке помешать выборам
Пискарев заявил о провокациях НАТО в попытке помешать наблюдению за выборами
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкПредседатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В Госдуме расценивают призывы стран НАТО избегать поездок в РФ из-за якобы возможных угроз как провокацию и попытку воспрепятствовать широкому международному наблюдению за президентскими выборами в России, заявил глава комиссии ГД по противодействию иностранному вмешательству Василий Пискарев.
По его словам, в минувшие выходные внешнеполитические ведомства и посольства США и других стран НАТО скоординированно рекомендовали своим гражданам избегать поездок в Россию в связи с якобы возможными терактами, при этом МИД Румынии "прямолинейно адресовал подобные рекомендации исключительно гражданам своей страны, планирующим наблюдать за выборами президента в России".
"Мы ожидаем приезд на предстоящие выборы более тысячи наблюдателей из примерно ста стран мира. В связи с этим расцениваем деструктивную информационную кампанию НАТО как очередную грязную провокацию и попытку воспрепятствовать широкому международному наблюдению за выборами в Российской Федерации", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.
Он отметил, что это уже не первая кампания по запугиванию гостей России и российских граждан, нацеленная на международную изоляцию РФ. Всплеск подобных заявлений дипломатов и публикаций в западной прессе был перед Олимпиадой в Сочи в 2014 году, тогда сорвать Олимпиаду им не удалось, напомнил Пискарев.
"Не достигнут своих целей провокаторы и на этот раз. Комиссия продолжит свою работу по выявлению попыток вмешательства во внутренние дела нашей страны", - заключил парламентарий.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.