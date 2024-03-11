https://ria.ru/20240311/vybory-1932229495.html

Пискарев заявил о провокациях стран НАТО в попытке помешать выборам

Пискарев заявил о провокациях стран НАТО в попытке помешать выборам - РИА Новости, 11.03.2024

Пискарев заявил о провокациях стран НАТО в попытке помешать выборам

В Госдуме расценивают призывы стран НАТО избегать поездок в РФ из-за якобы возможных угроз как провокацию и попытку воспрепятствовать широкому международному... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T09:16

2024-03-11T09:16

2024-03-11T09:16

выборы президента россии — 2024

россия

сша

румыния

леонид слуцкий (политик)

василий пискарев

николай харитонов

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728584189_0:0:3156:1775_1920x0_80_0_0_d3c726df4ce831c4d303ffd02440bc48.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В Госдуме расценивают призывы стран НАТО избегать поездок в РФ из-за якобы возможных угроз как провокацию и попытку воспрепятствовать широкому международному наблюдению за президентскими выборами в России, заявил глава комиссии ГД по противодействию иностранному вмешательству Василий Пискарев. По его словам, в минувшие выходные внешнеполитические ведомства и посольства США и других стран НАТО скоординированно рекомендовали своим гражданам избегать поездок в Россию в связи с якобы возможными терактами, при этом МИД Румынии "прямолинейно адресовал подобные рекомендации исключительно гражданам своей страны, планирующим наблюдать за выборами президента в России". "Мы ожидаем приезд на предстоящие выборы более тысячи наблюдателей из примерно ста стран мира. В связи с этим расцениваем деструктивную информационную кампанию НАТО как очередную грязную провокацию и попытку воспрепятствовать широкому международному наблюдению за выборами в Российской Федерации", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии. Он отметил, что это уже не первая кампания по запугиванию гостей России и российских граждан, нацеленная на международную изоляцию РФ. Всплеск подобных заявлений дипломатов и публикаций в западной прессе был перед Олимпиадой в Сочи в 2014 году, тогда сорвать Олимпиаду им не удалось, напомнил Пискарев. "Не достигнут своих целей провокаторы и на этот раз. Комиссия продолжит свою работу по выявлению попыток вмешательства во внутренние дела нашей страны", - заключил парламентарий. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240212/stubb-1926838230.html

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

россия

сша

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, румыния, леонид слуцкий (политик), василий пискарев, николай харитонов, госдума рф, нато, совет федерации рф, политика