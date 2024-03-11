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Началась охота. На Западе раскрыли, что ВСУ стянули к фронту - РИА Новости, 12.03.2024
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23:00 11.03.2024 (обновлено: 07:16 12.03.2024)
https://ria.ru/20240311/vsu-1932391634.html
Началась охота. На Западе раскрыли, что ВСУ стянули к фронту
Началась охота. На Западе раскрыли, что ВСУ стянули к фронту - РИА Новости, 12.03.2024
Началась охота. На Западе раскрыли, что ВСУ стянули к фронту
Российская армия уничтожила зенитно-ракетные комплексы Patriot, когда ВСУ стянули их к фронту, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-11T23:00
2024-03-12T07:16
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российская армия уничтожила зенитно-ракетные комплексы Patriot, когда ВСУ стянули их к фронту, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале."Из-за того, что украинцы пытались противодействовать превосходящим силам ВКС России, они стянули ближе к фронту свои лучшие установки противовоздушной обороны. Это позволило России их быстрее обнаружить и ликвидировать. Это стало настоящей катастрофой, &lt;...&gt; они начали охоту (на украинскую военную технику. — Прим. ред.)", — рассказал он.По словам эксперта, после полного истощения ПВО, которую Украина унаследовала от СССР, она получила от Запада новые системы, среди которых были и ЗРК Patriot, и Iris-T. Однако, как отметил Меркурис, они не смогли полноценно и надолго заменить вооружения, произведенные в СССР, и были быстро подорваны Россией.Ранее источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что среди систем ПВО, уничтоженных в районе Покровска в ДНР ударом ракеты ОТРК "Искандер-М", были два американских ЗРК Patriot.
https://ria.ru/20240311/udar-1932380147.html
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в мире, россия, ссср, украина, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
В мире, Россия, СССР, Украина, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России
Началась охота. На Западе раскрыли, что ВСУ стянули к фронту

Меркурис: Россия ударила по нескольким Patriot, когда Киев стянул их к фронту

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер по объектам ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российская армия уничтожила зенитно-ракетные комплексы Patriot, когда ВСУ стянули их к фронту, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
"Из-за того, что украинцы пытались противодействовать превосходящим силам ВКС России, они стянули ближе к фронту свои лучшие установки противовоздушной обороны. Это позволило России их быстрее обнаружить и ликвидировать. Это стало настоящей катастрофой, <...> они начали охоту (на украинскую военную технику. — Прим. ред.)", — рассказал он.
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По словам эксперта, после полного истощения ПВО, которую Украина унаследовала от СССР, она получила от Запада новые системы, среди которых были и ЗРК Patriot, и Iris-T. Однако, как отметил Меркурис, они не смогли полноценно и надолго заменить вооружения, произведенные в СССР, и были быстро подорваны Россией.
Ранее источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что среди систем ПВО, уничтоженных в районе Покровска в ДНР ударом ракеты ОТРК "Искандер-М", были два американских ЗРК Patriot.
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