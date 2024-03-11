https://ria.ru/20240311/vsu-1932391634.html

Началась охота. На Западе раскрыли, что ВСУ стянули к фронту

Началась охота. На Западе раскрыли, что ВСУ стянули к фронту - РИА Новости, 12.03.2024

Началась охота. На Западе раскрыли, что ВСУ стянули к фронту

Российская армия уничтожила зенитно-ракетные комплексы Patriot, когда ВСУ стянули их к фронту, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-11T23:00

2024-03-11T23:00

2024-03-12T07:16

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российская армия уничтожила зенитно-ракетные комплексы Patriot, когда ВСУ стянули их к фронту, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале."Из-за того, что украинцы пытались противодействовать превосходящим силам ВКС России, они стянули ближе к фронту свои лучшие установки противовоздушной обороны. Это позволило России их быстрее обнаружить и ликвидировать. Это стало настоящей катастрофой, <...> они начали охоту (на украинскую военную технику. — Прим. ред.)", — рассказал он.По словам эксперта, после полного истощения ПВО, которую Украина унаследовала от СССР, она получила от Запада новые системы, среди которых были и ЗРК Patriot, и Iris-T. Однако, как отметил Меркурис, они не смогли полноценно и надолго заменить вооружения, произведенные в СССР, и были быстро подорваны Россией.Ранее источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что среди систем ПВО, уничтоженных в районе Покровска в ДНР ударом ракеты ОТРК "Искандер-М", были два американских ЗРК Patriot.

https://ria.ru/20240311/udar-1932380147.html

https://ria.ru/20240311/nato-1932365196.html

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в мире, россия, ссср, украина, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии