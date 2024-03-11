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"Мы не видим, откуда она летит". Во Франции шокированы ударом России по ВСУ - РИА Новости, 11.03.2024
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18:21 11.03.2024 (обновлено: 18:26 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/vsu-1932354940.html
"Мы не видим, откуда она летит". Во Франции шокированы ударом России по ВСУ
"Мы не видим, откуда она летит". Во Франции шокированы ударом России по ВСУ - РИА Новости, 11.03.2024
"Мы не видим, откуда она летит". Во Франции шокированы ударом России по ВСУ
Украинские системы противовоздушной обороны практически не видят российские планирующие авиабомбы, наносящие удары по военным целям, заявил в интервью LCI... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T18:21
2024-03-11T18:26
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Украинские системы противовоздушной обороны практически не видят российские планирующие авиабомбы, наносящие удары по военным целям, заявил в интервью LCI французский полковник Винсент Арбаретьер."Она (управляемая авиабомба. — Прим. ред.) во время запуска находится в радиусе 60-70 километров (от цели). Мы не видим, как она летит к месту назначения, поскольку ее сложно зафиксировать, она малозаметная", — сказал эксперт.По словам офицера, российскую разработку сложно перехватить и нейтрализовать еще и потому, что она учитывает наличие у противника средств радиоэлектронной борьбы. Арбаретьер отметил, что это грозное оружие, которое может прорвать железобетонные конструкции и укрепления ВСУ.Российская авиация активно применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов.
https://ria.ru/20240311/udar-1932321922.html
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в мире, франция, россия, вооруженные силы украины
В мире, Франция, Россия, Вооруженные силы Украины
"Мы не видим, откуда она летит". Во Франции шокированы ударом России по ВСУ

Полковник ВС Франции: ВСУ не могут увидеть летящие российские авиабомбы

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАвиабомбы ФАБ-500
Авиабомбы ФАБ-500 - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
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Авиабомбы ФАБ-500. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Украинские системы противовоздушной обороны практически не видят российские планирующие авиабомбы, наносящие удары по военным целям, заявил в интервью LCI французский полковник Винсент Арбаретьер.
"Она (управляемая авиабомба. — Прим. ред.) во время запуска находится в радиусе 60-70 километров (от цели). Мы не видим, как она летит к месту назначения, поскольку ее сложно зафиксировать, она малозаметная", — сказал эксперт.
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По словам офицера, российскую разработку сложно перехватить и нейтрализовать еще и потому, что она учитывает наличие у противника средств радиоэлектронной борьбы. Арбаретьер отметил, что это грозное оружие, которое может прорвать железобетонные конструкции и укрепления ВСУ.
Российская авиация активно применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов.
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