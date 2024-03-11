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СМИ: украинский комбат бесследно исчез после перепалки в командном пункте - РИА Новости, 11.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:01 11.03.2024 (обновлено: 21:28 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/vsu-1932292940.html
СМИ: украинский комбат бесследно исчез после перепалки в командном пункте
СМИ: украинский комбат бесследно исчез после перепалки в командном пункте - РИА Новости, 11.03.2024
СМИ: украинский комбат бесследно исчез после перепалки в командном пункте
Командир батальона ВСУ пропал под Авдеевкой в начале февраля после перепалки из-за увольнения Валерия Залужного с поста главкома, сообщило AP со ссылкой на... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T14:01
2024-03-11T21:28
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
украина
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Командир батальона ВСУ пропал под Авдеевкой в начале февраля после перепалки из-за увольнения Валерия Залужного с поста главкома, сообщило AP со ссылкой на документы."Командир батальона &lt;...&gt; исчез при неясных обстоятельствах", — говорится в публикации.Агентство намеренно не раскрывает имя пропавшего военного. По его данным, на следующий день после увольнения Залужного украинские офицеры собрались в командном пункте под Авдеевкой. Между ними состоялся напряженный разговор, после которого комбат и два солдата уехали на машине. Позднее тело одного из бойцов нашли с огнестрельными ранениями. Командира и второго солдата так и не обнаружили."Власти не верят, что у пропавшего офицера были тайная информация или военная техника, когда он исчез", — уточнило AP.Президент Украины Владимир Зеленский снял Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ 8 февраля. Украинские и западные СМИ еще осенью 2023 года писали об их вероятном конфликте. Журналисты газеты The Washington Post отмечали, что военачальник может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.Как писала испанская газета Mundo, отставка Залужного расколола Украину на две части: тех, кто считает такое решение непоправимой ошибкой, и тех, кто "оплакивает" его уход, но признает, что "необходимо какое-то движение".Согласно данным опроса центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS, бывший главнокомандующий выиграл бы президентские выборы в случае их проведения на Украине в 2024 году. Исследование проводилось с 22 февраля по 1 марта.МИД Украины в минувший четверг сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Великобритании.
https://ria.ru/20240311/zelenskiy-1932264084.html
https://ria.ru/20240212/vsu-1926820521.html
https://ria.ru/20240122/naemnik-1922824743.html
https://ria.ru/20240228/ukraina-1929876538.html
авдеевка
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в мире, авдеевка, украина, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, владимир зеленский, великобритания, валерий залужный
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Украина, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Великобритания, Валерий Залужный
СМИ: украинский комбат бесследно исчез после перепалки в командном пункте

AP: комбат ВСУ пропал под Авдеевкой в феврале после перепалки в командном пункте

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой
Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Командир батальона ВСУ пропал под Авдеевкой в начале февраля после перепалки из-за увольнения Валерия Залужного с поста главкома, сообщило AP со ссылкой на документы.
"Командир батальона <...> исчез при неясных обстоятельствах", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
В ВСУ обсуждают свержение Зеленского, сообщил источник
12:02
Агентство намеренно не раскрывает имя пропавшего военного. По его данным, на следующий день после увольнения Залужного украинские офицеры собрались в командном пункте под Авдеевкой. Между ними состоялся напряженный разговор, после которого комбат и два солдата уехали на машине. Позднее тело одного из бойцов нашли с огнестрельными ранениями. Командира и второго солдата так и не обнаружили.
"Власти не верят, что у пропавшего офицера были тайная информация или военная техника, когда он исчез", — уточнило AP.
Украинские военнослужащие перевозят носилки с погибшим - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Украинский пленный раскрыл страшные подробности о командирах ВСУ
12 февраля, 12:24
Президент Украины Владимир Зеленский снял Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ 8 февраля. Украинские и западные СМИ еще осенью 2023 года писали об их вероятном конфликте. Журналисты газеты The Washington Post отмечали, что военачальник может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
Как писала испанская газета Mundo, отставка Залужного расколола Украину на две части: тех, кто считает такое решение непоправимой ошибкой, и тех, кто "оплакивает" его уход, но признает, что "необходимо какое-то движение".
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СМИ: семья убитого на Украине наемника из США не может вернуть его тело
22 января, 18:24
Согласно данным опроса центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS, бывший главнокомандующий выиграл бы президентские выборы в случае их проведения на Украине в 2024 году. Исследование проводилось с 22 февраля по 1 марта.
МИД Украины в минувший четверг сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Великобритании.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
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28 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвдеевкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийВеликобританияВалерий Залужный
 
 
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