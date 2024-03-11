https://ria.ru/20240311/vsu-1932292940.html

СМИ: украинский комбат бесследно исчез после перепалки в командном пункте

СМИ: украинский комбат бесследно исчез после перепалки в командном пункте - РИА Новости, 11.03.2024

СМИ: украинский комбат бесследно исчез после перепалки в командном пункте

Командир батальона ВСУ пропал под Авдеевкой в начале февраля после перепалки из-за увольнения Валерия Залужного с поста главкома, сообщило AP со ссылкой на... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T14:01

2024-03-11T14:01

2024-03-11T21:28

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вооруженные силы украины

владимир зеленский

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Командир батальона ВСУ пропал под Авдеевкой в начале февраля после перепалки из-за увольнения Валерия Залужного с поста главкома, сообщило AP со ссылкой на документы."Командир батальона <...> исчез при неясных обстоятельствах", — говорится в публикации.Агентство намеренно не раскрывает имя пропавшего военного. По его данным, на следующий день после увольнения Залужного украинские офицеры собрались в командном пункте под Авдеевкой. Между ними состоялся напряженный разговор, после которого комбат и два солдата уехали на машине. Позднее тело одного из бойцов нашли с огнестрельными ранениями. Командира и второго солдата так и не обнаружили."Власти не верят, что у пропавшего офицера были тайная информация или военная техника, когда он исчез", — уточнило AP.Президент Украины Владимир Зеленский снял Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ 8 февраля. Украинские и западные СМИ еще осенью 2023 года писали об их вероятном конфликте. Журналисты газеты The Washington Post отмечали, что военачальник может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.Как писала испанская газета Mundo, отставка Залужного расколола Украину на две части: тех, кто считает такое решение непоправимой ошибкой, и тех, кто "оплакивает" его уход, но признает, что "необходимо какое-то движение".Согласно данным опроса центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS, бывший главнокомандующий выиграл бы президентские выборы в случае их проведения на Украине в 2024 году. Исследование проводилось с 22 февраля по 1 марта.МИД Украины в минувший четверг сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Великобритании.

https://ria.ru/20240311/zelenskiy-1932264084.html

https://ria.ru/20240212/vsu-1926820521.html

https://ria.ru/20240122/naemnik-1922824743.html

https://ria.ru/20240228/ukraina-1929876538.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, авдеевка, украина, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, владимир зеленский, великобритания, валерий залужный