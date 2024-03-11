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В Госдуме призвали украинских военных свергнуть Зеленского - РИА Новости, 11.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:25 11.03.2024 (обновлено: 13:36 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/vsu-1932284970.html
В Госдуме призвали украинских военных свергнуть Зеленского
В Госдуме призвали украинских военных свергнуть Зеленского - РИА Новости, 11.03.2024
В Госдуме призвали украинских военных свергнуть Зеленского
Украинским военным пора свергать фашистскую шайку и ставить военную администрацию, которая прекратит боевые действия, но пока это маловероятно, заявил РИА... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T13:25
2024-03-11T13:36
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
вооруженные силы украины
андрей картаполов
госдума рф
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Украинским военным пора свергать фашистскую шайку и ставить военную администрацию, которая прекратит боевые действия, но пока это маловероятно, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Ранее представитель российских силовых структур рассказал РИА Новости, что командиры и бойцы элитных подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ) недовольны перестановками в военном руководстве страны и всерьез обсуждают свержение Владимира Зеленского. Исходя из материалов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости, военные выражают недовольство действиями Зеленского и нового главкома ВСУ Александра Сырского, который месяц назад был им назначен вместо Валерия Залужного. "Если у командиров и бойцов ВСУ еще мозги и совесть остались, ну, совесть там вряд ли, а вот мозги и желание защитить свои семьи, то им безусловно надо брать идти убирать эту фашистскую шайку, ставить пока военную администрацию, которая примет необходимое решение по прекращению боевых действий и заключению мира на условиях Российской Федерации. Вот и все. На мой взгляд, пока это маловероятно", - сказал Картаполов. По его словам, в ВСУ все слишком глубоко пронизано нацистским духом и очень сильное влияние службы безопасности Украины (СБУ). Картаполов отметил, что хорошо, раз они об этом уже заговорили.
https://ria.ru/20240205/ukraina-1925358351.html
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в мире, владимир зеленский, вооруженные силы украины, андрей картаполов, госдума рф, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Андрей Картаполов, Госдума РФ, Россия, Украина
В Госдуме призвали украинских военных свергнуть Зеленского

Картаполов: ВСУ пора свергать шайку Зеленского и ставить военную администрацию

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Украинским военным пора свергать фашистскую шайку и ставить военную администрацию, которая прекратит боевые действия, но пока это маловероятно, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Ранее представитель российских силовых структур рассказал РИА Новости, что командиры и бойцы элитных подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ) недовольны перестановками в военном руководстве страны и всерьез обсуждают свержение Владимира Зеленского. Исходя из материалов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости, военные выражают недовольство действиями Зеленского и нового главкома ВСУ Александра Сырского, который месяц назад был им назначен вместо Валерия Залужного.
"Если у командиров и бойцов ВСУ еще мозги и совесть остались, ну, совесть там вряд ли, а вот мозги и желание защитить свои семьи, то им безусловно надо брать идти убирать эту фашистскую шайку, ставить пока военную администрацию, которая примет необходимое решение по прекращению боевых действий и заключению мира на условиях Российской Федерации. Вот и все. На мой взгляд, пока это маловероятно", - сказал Картаполов. По его словам, в ВСУ все слишком глубоко пронизано нацистским духом и очень сильное влияние службы безопасности Украины (СБУ). Картаполов отметил, что хорошо, раз они об этом уже заговорили.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныАндрей КартаполовГосдума РФРоссияУкраина
 
 
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