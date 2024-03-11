В Госдуме призвали украинских военных свергнуть Зеленского
Картаполов: ВСУ пора свергать шайку Зеленского и ставить военную администрацию
© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Украинским военным пора свергать фашистскую шайку и ставить военную администрацию, которая прекратит боевые действия, но пока это маловероятно, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Ранее представитель российских силовых структур рассказал РИА Новости, что командиры и бойцы элитных подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ) недовольны перестановками в военном руководстве страны и всерьез обсуждают свержение Владимира Зеленского. Исходя из материалов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости, военные выражают недовольство действиями Зеленского и нового главкома ВСУ Александра Сырского, который месяц назад был им назначен вместо Валерия Залужного.
"Если у командиров и бойцов ВСУ еще мозги и совесть остались, ну, совесть там вряд ли, а вот мозги и желание защитить свои семьи, то им безусловно надо брать идти убирать эту фашистскую шайку, ставить пока военную администрацию, которая примет необходимое решение по прекращению боевых действий и заключению мира на условиях Российской Федерации. Вот и все. На мой взгляд, пока это маловероятно", - сказал Картаполов. По его словам, в ВСУ все слишком глубоко пронизано нацистским духом и очень сильное влияние службы безопасности Украины (СБУ). Картаполов отметил, что хорошо, раз они об этом уже заговорили.