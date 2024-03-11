https://ria.ru/20240311/vsu-1932266282.html
Россия фиксирует повышенную активность со стороны ВСУ, заявили в Кремле
Россия фиксирует повышенную активность со стороны ВСУ, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.03.2024
Россия фиксирует повышенную активность со стороны ВСУ, заявили в Кремле
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что наблюдается повышенная активность попыток атаки беспилотниками со стороны ВСУ... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T12:11
2024-03-11T12:11
2024-03-11T12:22
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
дмитрий песков
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что наблюдается повышенная активность попыток атаки беспилотниками со стороны ВСУ по российским регионам, но российские военные и средства ПВО справляются. "Да, действительно, повышенная активность. Работают средства ПВО, наши военные. Скорее, с точки зрения военной обстановки, в контексте продолжения специальной военной операции такие вопросы надо адресовать к министерству обороны", - сказал журналистам Песков.
https://ria.ru/20240311/ugroza-1932264573.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, дмитрий песков, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Россия фиксирует повышенную активность со стороны ВСУ, заявили в Кремле
Песков: Россия наблюдает повышенную активность со стороны ВСУ