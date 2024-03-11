https://ria.ru/20240311/vsu-1932266282.html

Россия фиксирует повышенную активность со стороны ВСУ, заявили в Кремле

Россия фиксирует повышенную активность со стороны ВСУ, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.03.2024

Россия фиксирует повышенную активность со стороны ВСУ, заявили в Кремле

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что наблюдается повышенная активность попыток атаки беспилотниками со стороны ВСУ... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T12:11

2024-03-11T12:11

2024-03-11T12:22

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

дмитрий песков

владимир путин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1b/1892543999_0:165:3072:1893_1920x0_80_0_0_42e21318166dcaa56e702387d137963e.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что наблюдается повышенная активность попыток атаки беспилотниками со стороны ВСУ по российским регионам, но российские военные и средства ПВО справляются. "Да, действительно, повышенная активность. Работают средства ПВО, наши военные. Скорее, с точки зрения военной обстановки, в контексте продолжения специальной военной операции такие вопросы надо адресовать к министерству обороны", - сказал журналистам Песков.

https://ria.ru/20240311/ugroza-1932264573.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, дмитрий песков, владимир путин, вооруженные силы украины