https://ria.ru/20240311/vsu-1932230771.html

Ничего не оставляют. СМИ сообщили о катастрофе в рядах ВСУ на передовой

Ничего не оставляют. СМИ сообщили о катастрофе в рядах ВСУ на передовой - РИА Новости, 11.03.2024

Ничего не оставляют. СМИ сообщили о катастрофе в рядах ВСУ на передовой

Российские авиабомбы ничего не оставляют от укрепленных позиций Вооруженных сил Украины, сообщает The Washington Post. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T09:23

2024-03-11T09:23

2024-03-11T09:23

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российские авиабомбы ничего не оставляют от укрепленных позиций Вооруженных сил Украины, сообщает The Washington Post."Российские воздушные силы, согласно западным экспертам, значительно повысили свою эффективность в украинском конфликте, увеличив использование планирующих авиабомб, что и привело к недавним военным успехам на поле боя", — говорится в материале.Украинские военнослужащие жалуются на их разрушительную мощь, поскольку эти бомбы ничего не оставляют от их укреплений, а также на огромное количество этого вида боеприпасов в запасе у российских военных, которые они могут сбрасывать по сотне раз в день, отметили журналисты.ВСУ признали, что им почти нечем противостоять российским авиабомбам, поскольку их ПВО не предназначены для такого вооружения, а самолеты их сбрасывают вне зоны поражения систем противовоздушной обороны.Российская авиация активно применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов.

https://ria.ru/20240311/f-16-1932225927.html

https://ria.ru/20240310/ultimatum-1932110022.html

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технологии, вооруженные силы украины, в мире, россия, украина, киев, политика