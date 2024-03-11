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Ничего не оставляют. СМИ сообщили о катастрофе в рядах ВСУ на передовой - РИА Новости, 11.03.2024
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09:23 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/vsu-1932230771.html
Ничего не оставляют. СМИ сообщили о катастрофе в рядах ВСУ на передовой
Ничего не оставляют. СМИ сообщили о катастрофе в рядах ВСУ на передовой - РИА Новости, 11.03.2024
Ничего не оставляют. СМИ сообщили о катастрофе в рядах ВСУ на передовой
Российские авиабомбы ничего не оставляют от укрепленных позиций Вооруженных сил Украины, сообщает The Washington Post. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T09:23
2024-03-11T09:23
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российские авиабомбы ничего не оставляют от укрепленных позиций Вооруженных сил Украины, сообщает The Washington Post.&quot;Российские воздушные силы, согласно западным экспертам, значительно повысили свою эффективность в украинском конфликте, увеличив использование планирующих авиабомб, что и привело к недавним военным успехам на поле боя&quot;, — говорится в материале.Украинские военнослужащие жалуются на их разрушительную мощь, поскольку эти бомбы ничего не оставляют от их укреплений, а также на огромное количество этого вида боеприпасов в запасе у российских военных, которые они могут сбрасывать по сотне раз в день, отметили журналисты.ВСУ признали, что им почти нечем противостоять российским авиабомбам, поскольку их ПВО не предназначены для такого вооружения, а самолеты их сбрасывают вне зоны поражения систем противовоздушной обороны.Российская авиация активно применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов.
https://ria.ru/20240311/f-16-1932225927.html
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технологии, вооруженные силы украины, в мире, россия, украина, киев, политика
Технологии, Вооруженные силы Украины, В мире, Россия, Украина, Киев, Политика
Ничего не оставляют. СМИ сообщили о катастрофе в рядах ВСУ на передовой

WP: российские авиабомбы ничего не оставляют от укрепленных позиций ВСУ

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российские авиабомбы ничего не оставляют от укрепленных позиций Вооруженных сил Украины, сообщает The Washington Post.
«

"Российские воздушные силы, согласно западным экспертам, значительно повысили свою эффективность в украинском конфликте, увеличив использование планирующих авиабомб, что и привело к недавним военным успехам на поле боя", — говорится в материале.

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Украинские военнослужащие жалуются на их разрушительную мощь, поскольку эти бомбы ничего не оставляют от их укреплений, а также на огромное количество этого вида боеприпасов в запасе у российских военных, которые они могут сбрасывать по сотне раз в день, отметили журналисты.
ВСУ признали, что им почти нечем противостоять российским авиабомбам, поскольку их ПВО не предназначены для такого вооружения, а самолеты их сбрасывают вне зоны поражения систем противовоздушной обороны.
Российская авиация активно применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов.
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