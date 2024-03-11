https://ria.ru/20240311/vesna-1932225781.html

Синоптик рассказал, когда в Москве начнется метеорологическая весна

Синоптик рассказал, когда в Москве начнется метеорологическая весна - РИА Новости, 11.03.2024

Синоптик рассказал, когда в Москве начнется метеорологическая весна

Метеорологическая весна начнется в Москве 15 марта, однако впереди еще прогнозируются весенние возвраты холодов, а снег полностью сойдет только к середине... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T08:37

2024-03-11T08:37

2024-03-11T08:37

москва

евгений тишковец

общество

погода

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Метеорологическая весна начнется в Москве 15 марта, однако впереди еще прогнозируются весенние возвраты холодов, а снег полностью сойдет только к середине апреля, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. "Начало метеорологической весны в Москве, по всей видимости, все-таки условно, но будет положено уже 15 марта - за 5-6 суток до астрономической (20 марта) и климатической (21 марта) весны. Снежный покров в столице полностью сойдет лишь к середине апреля", - написал синоптик. Тишковец добавил, что жителей столицы впереди ещё ждут весенние возвраты холодов с арктическими вторжениями и снежными зарядами. Специалист уточнил, что со вторника до пятницы включительно инициатива в атмосфере Центральной России будет принадлежать антициклону. Благодаря этому из-за облаков станет чаще выглядывать солнце, обойдется без осадков. "Температурный фон в среднем по ночам составит минимум до минус 3-8, днем с постепенным повышением к концу недели до плюс 2-7. А значит, мы приближаемся к метеорологической весне, которая может наступить уже в конце текущей недели - в пятницу", - написал он.

https://ria.ru/20240301/pogoda-1930382138.html

https://ria.ru/20240301/vesna-1930381877.html

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Варвара Скокшина

москва, евгений тишковец, общество, погода