https://ria.ru/20240311/ukraina-1932352961.html

Литва предложила отменить красные линии по отправке войск на Украину

Литва предложила отменить красные линии по отправке войск на Украину - РИА Новости, 11.03.2024

Литва предложила отменить красные линии по отправке войск на Украину

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью французскому изданию Ouest France назвал своевременным обсуждение отправки западных войск на Украину. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T18:11

2024-03-11T18:11

2024-03-11T19:18

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ПАРИЖ, 11 мар — РИА Новости. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью французскому изданию Ouest France назвал своевременным обсуждение отправки западных войск на Украину. Министр подчеркнул, что поддерживает в этом вопросе президента Франции Эммануэля Макрона. "Это правильное время для таких дискуссий. Начало переговоров позволит отбросить красные линии, которые мы сами для себя установили", — отметил он. Ландсбергиса также спросили, какие срочные действия по поддержке Украины ЕС мог бы предпринять. По его словам, кроме поставок снарядов, это могла бы быть отправка войск для выполнения различных миссий на передовой."Требования украинских военных очень четкие: необходимо современное вооружение, критичны дальнобойные ракеты. Это позволит Украине занять более выгодные позиции. Это срочная необходимость, у нас крайне мало времени", — подчеркнул министр. По его словам, "если Россию не остановить, Украина будет вынуждена пойти на переговоры на невыгодных условиях". Ландсбергис также поддержал инициативу Чехии по закупке снарядов для Киева вне ЕС. Он отметил, что Литва будет участвовать во всех коалициях, "которые помогут Украине выиграть". В конце февраля Макрон заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Он также подчеркнул, что у Парижа "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.При этом власти многих европейских государств заявили, что речь о переброске военных на Украину не идет. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус подчеркнули, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих в республику. Кроме того, глава немецкого правительства уточнил, что этого не собираются делать и страны НАТО в целом.Комментируя слова президента Франции, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.

https://ria.ru/20240311/voyska-1932240100.html

https://ria.ru/20240308/rossiya-1931822749.html

https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, габриэлюс ландсбергис, украина, нато, литва, мид литвы