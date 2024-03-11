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Зеленский заявил о строительстве трех оборонительных линий на Украине - РИА Новости, 11.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:45 11.03.2024 (обновлено: 18:00 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/ukraina-1932346552.html
Зеленский заявил о строительстве трех оборонительных линий на Украине
Зеленский заявил о строительстве трех оборонительных линий на Украине - РИА Новости, 11.03.2024
Зеленский заявил о строительстве трех оборонительных линий на Украине
На Украине начали возводить три линии фортификационных сооружений протяженностью две тысячи километров, сообщил президент страны Владимир Зеленский по итогам... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T17:45
2024-03-11T18:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. На Украине начали возводить три линии фортификационных сооружений протяженностью две тысячи километров, сообщил президент страны Владимир Зеленский по итогам заседания ставки.&quot;Важная тема — фортификация. Отчет премьер-министра Дениса Шмыгаля о темпах возведения новых оборонительных рубежей. Защита в три полосы протяженностью 2000 километров — масштабная задача&quot;, — написал он в Telegram-канале.Шмыгаль 4 марта сообщил, что Киев выделил в этом году на строительство фортификационных сооружений более 20 миллиардов гривен (525,6 миллиона долларов). При этом депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар отметила, что денег на решение этой задачи у страны катастрофически не хватает.Главком ВСУ Александр Сырский в начале февраля — за несколько дней до назначения на пост — заявил, что украинские войска перешли от наступательных действий к оборонительным. При этом он оценил ситуацию на фронте как сложную и напряженную.В свою очередь, в Пентагоне также заявляли, что украинским военным без возобновления американской помощи придется решать, какие города они в состоянии удержать. Законопроект, предполагающий, помимо прочего, ассигнование на нужды Киева более 60 миллиардов долларов, был утвержден сенатом США, но забуксовал в палате представителей. Зеленский признавал, что Украина будет ослаблена на поле боя, если не получит обещанную США помощь в течение месяца. Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* в мае 2023 года похвалил российские оборонительные линии, назвав их правильными и сильными. Шмыгаль в сентябре прошлого года заявлял, что Киев должен создать на фронте эффективные системы фортификационных сооружений по примеру российских.* Внесен в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Зеленский заявил о строительстве трех оборонительных линий на Украине

Зеленский: на Украине строят три линии обороны длиной две тысячи километров

© AP Photo / Hanna ArhirovaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© AP Photo / Hanna Arhirova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. На Украине начали возводить три линии фортификационных сооружений протяженностью две тысячи километров, сообщил президент страны Владимир Зеленский по итогам заседания ставки.
«

"Важная тема — фортификация. Отчет премьер-министра Дениса Шмыгаля о темпах возведения новых оборонительных рубежей. Защита в три полосы протяженностью 2000 километров — масштабная задача", — написал он в Telegram-канале.

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Шмыгаль 4 марта сообщил, что Киев выделил в этом году на строительство фортификационных сооружений более 20 миллиардов гривен (525,6 миллиона долларов). При этом депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар отметила, что денег на решение этой задачи у страны катастрофически не хватает.
Главком ВСУ Александр Сырский в начале февраля — за несколько дней до назначения на пост — заявил, что украинские войска перешли от наступательных действий к оборонительным. При этом он оценил ситуацию на фронте как сложную и напряженную.
В свою очередь, в Пентагоне также заявляли, что украинским военным без возобновления американской помощи придется решать, какие города они в состоянии удержать. Законопроект, предполагающий, помимо прочего, ассигнование на нужды Киева более 60 миллиардов долларов, был утвержден сенатом США, но забуксовал в палате представителей. Зеленский признавал, что Украина будет ослаблена на поле боя, если не получит обещанную США помощь в течение месяца.
Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* в мае 2023 года похвалил российские оборонительные линии, назвав их правильными и сильными. Шмыгаль в сентябре прошлого года заявлял, что Киев должен создать на фронте эффективные системы фортификационных сооружений по примеру российских.
* Внесен в список террористов и экстремистов.
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