Рейтинг@Mail.ru
Братислава предложила Киеву задуматься о возвращении боеспособных украинцев - РИА Новости, 11.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:26 11.03.2024 (обновлено: 14:27 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/ukraina-1932299322.html
Братислава предложила Киеву задуматься о возвращении боеспособных украинцев
Братислава предложила Киеву задуматься о возвращении боеспособных украинцев - РИА Новости, 11.03.2024
Братислава предложила Киеву задуматься о возвращении боеспособных украинцев
Министр обороны Словакии Роберт Калиняк полагает, что тем, кто поддерживает ВСУ, стоило бы задуматься над возвращением боеспособных украинцев на родину, а не... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T14:26
2024-03-11T14:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
роберт калиняк
словакия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1d/1868647092_0:230:3071:1957_1920x0_80_0_0_db898acf878bb8b62d0a6a34888b2dd3.jpg
БРАТИСЛАВА, 11 мар - РИА Новости. Министр обороны Словакии Роберт Калиняк полагает, что тем, кто поддерживает ВСУ, стоило бы задуматься над возвращением боеспособных украинцев на родину, а не размышлять над отправкой солдат НАТО, что лишь увеличило бы риск глобального конфликта. "Ничего бы не помогло украинской армии больше, чем возвращение боеспособных украинцев. Воинственная оппозиция использует войну и страдания на Украине для убогой политической борьбы. Вместо того, чтобы посмотреть на войну реалистично, они все время кричат об оружии и дальнейшей эскалации конфликта. Но отправка военных из государств-членов НАТО на Украину является грубой "красной линией", пересечение которой значительно увеличило бы риск глобального конфликта. Если бы наши подстрекатели войны всерьез думали о поддержке Украины и поражении России, кричали бы о том, чтобы сделать возможным возвращение боеспособных украинцев на свою родину", - написал Калиняк в понедельник на своей странице в соцсети.Калиняк считает, что пришло время искать способ установить на Украине мир. "Только немедленной остановкой боев мы сможем противостоять дальнейшему кровопролитию и восстановить суверенитет Украины", - добавил словацкий министр обороны. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что группа стран НАТО и ЕС обдумывают возможность на основе двусторонних договоренностей направить своих военных на Украину. По его мнению, это повлекло бы за собой угрозы для безопасности. Фицо заверил, что Братислава на такой шаг никогда не пойдет. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая ФРГ, а также политических сил во Франции.
https://ria.ru/20240309/evropeytsy-1931936605.html
https://ria.ru/20240209/ukrainskie_bezhentsy-1926251255.html
украина
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1d/1868647092_383:233:2803:2048_1920x0_80_0_0_84488ba03ee627b20fd1a37e4ff70d22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, роберт калиняк, словакия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Роберт Калиняк, Словакия, Вооруженные силы Украины
Братислава предложила Киеву задуматься о возвращении боеспособных украинцев

Минобороны Словакии: ВСУ помогло бы возвращение украинцев, а не солдаты НАТО

© AP Photo / Andreea AlexandruУкраинские беженцы
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© AP Photo / Andreea Alexandru
Украинские беженцы. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 11 мар - РИА Новости. Министр обороны Словакии Роберт Калиняк полагает, что тем, кто поддерживает ВСУ, стоило бы задуматься над возвращением боеспособных украинцев на родину, а не размышлять над отправкой солдат НАТО, что лишь увеличило бы риск глобального конфликта.
"Ничего бы не помогло украинской армии больше, чем возвращение боеспособных украинцев. Воинственная оппозиция использует войну и страдания на Украине для убогой политической борьбы. Вместо того, чтобы посмотреть на войну реалистично, они все время кричат об оружии и дальнейшей эскалации конфликта. Но отправка военных из государств-членов НАТО на Украину является грубой "красной линией", пересечение которой значительно увеличило бы риск глобального конфликта. Если бы наши подстрекатели войны всерьез думали о поддержке Украины и поражении России, кричали бы о том, чтобы сделать возможным возвращение боеспособных украинцев на свою родину", - написал Калиняк в понедельник на своей странице в соцсети.
Австрийские миротворческие силы НАТО EUFOR - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Европейцам приказали стать пушечным мясом. Они согласились
9 марта, 08:00
Калиняк считает, что пришло время искать способ установить на Украине мир. "Только немедленной остановкой боев мы сможем противостоять дальнейшему кровопролитию и восстановить суверенитет Украины", - добавил словацкий министр обороны.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что группа стран НАТО и ЕС обдумывают возможность на основе двусторонних договоренностей направить своих военных на Украину. По его мнению, это повлекло бы за собой угрозы для безопасности. Фицо заверил, что Братислава на такой шаг никогда не пойдет.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая ФРГ, а также политических сил во Франции.
Украинские беженцы, живущие в Греции, на демонстрации в Салониках - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Европа задумалась, как вытолкать украинских беженцев на фронт
9 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоберт КалинякСловакияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала