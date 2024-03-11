https://ria.ru/20240311/ukraina-1932299322.html

Братислава предложила Киеву задуматься о возвращении боеспособных украинцев

Братислава предложила Киеву задуматься о возвращении боеспособных украинцев - РИА Новости, 11.03.2024

Братислава предложила Киеву задуматься о возвращении боеспособных украинцев

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк полагает, что тем, кто поддерживает ВСУ, стоило бы задуматься над возвращением боеспособных украинцев на родину, а не... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T14:26

2024-03-11T14:26

2024-03-11T14:27

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вооруженные силы украины

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БРАТИСЛАВА, 11 мар - РИА Новости. Министр обороны Словакии Роберт Калиняк полагает, что тем, кто поддерживает ВСУ, стоило бы задуматься над возвращением боеспособных украинцев на родину, а не размышлять над отправкой солдат НАТО, что лишь увеличило бы риск глобального конфликта. "Ничего бы не помогло украинской армии больше, чем возвращение боеспособных украинцев. Воинственная оппозиция использует войну и страдания на Украине для убогой политической борьбы. Вместо того, чтобы посмотреть на войну реалистично, они все время кричат об оружии и дальнейшей эскалации конфликта. Но отправка военных из государств-членов НАТО на Украину является грубой "красной линией", пересечение которой значительно увеличило бы риск глобального конфликта. Если бы наши подстрекатели войны всерьез думали о поддержке Украины и поражении России, кричали бы о том, чтобы сделать возможным возвращение боеспособных украинцев на свою родину", - написал Калиняк в понедельник на своей странице в соцсети.Калиняк считает, что пришло время искать способ установить на Украине мир. "Только немедленной остановкой боев мы сможем противостоять дальнейшему кровопролитию и восстановить суверенитет Украины", - добавил словацкий министр обороны. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что группа стран НАТО и ЕС обдумывают возможность на основе двусторонних договоренностей направить своих военных на Украину. По его мнению, это повлекло бы за собой угрозы для безопасности. Фицо заверил, что Братислава на такой шаг никогда не пойдет. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая ФРГ, а также политических сил во Франции.

https://ria.ru/20240309/evropeytsy-1931936605.html

https://ria.ru/20240209/ukrainskie_bezhentsy-1926251255.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, роберт калиняк, словакия, вооруженные силы украины