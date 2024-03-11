https://ria.ru/20240311/ukraina-1932290338.html

Американский сенатор предложил помогать Украине только займами

Американский сенатор предложил помогать Украине только займами - РИА Новости, 11.03.2024

Американский сенатор предложил помогать Украине только займами

Вашингтону следует оказывать Киеву помощь только в виде займов, поскольку у самих США накопился огромный госдолг, заявил американский сенатор Линдси Грэм* в... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T13:52

2024-03-11T13:52

2024-03-11T13:52

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

линдси грэм

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Вашингтону следует оказывать Киеву помощь только в виде займов, поскольку у самих США накопился огромный госдолг, заявил американский сенатор Линдси Грэм* в эфире телеканала NBC News. "Я думаю, что большинство американцев хотели бы помочь Украине. Но идея, которая состоит в том, чтобы отдавать и не получать назад, должна быть снята с повестки", - заявил Грэм*, комментируя подобное заявление бывшего президента США Дональда Трампа. По словам Грэма*, во время игры в гольф Трамп предложил помогать Украине в виде займа, "как это делали с Британией во время Второй мировой войны". "Когда ваш долг составляет 34 триллиона долларов, нужно думать об американском народе, а не о союзниках", - заявил Грэм*. Он отметил, что Трамп намерен в понедельник или вторник обсудить возможность переквалификации помощи Украине в беспроцентный займ со спикером палаты представителей США Майком Джонсоном, и, по мнению Грэма*, вряд ли какой-то член конгресса США выступит против того, чтобы союзники вернули переданные им в виде помощи деньги, когда смогут. "У них, на Украине, тонны минералов", - добавил Грэм*. Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации президента Джо Байдена о выделении еще 60 миллиардов долларов для Киева. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину во исполнение предыдущих контрактов. Бывший американский лидер и наиболее вероятный кандидат в президенты США от республиканцев на выборах 2024 года Дональд Трамп ранее предлагал перестать безвозмездно предоставлять помощь иностранным государствам, превратив такую поддержку в кредитные займы. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.* Внесен в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240311/bayden-1932157368.html

https://ria.ru/20240309/bayden-1931936896.html

https://ria.ru/20240306/amerika-1931275849.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, линдси грэм