Рейтинг@Mail.ru
Американский сенатор предложил помогать Украине только займами - РИА Новости, 11.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:52 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/ukraina-1932290338.html
Американский сенатор предложил помогать Украине только займами
Американский сенатор предложил помогать Украине только займами - РИА Новости, 11.03.2024
Американский сенатор предложил помогать Украине только займами
Вашингтону следует оказывать Киеву помощь только в виде займов, поскольку у самих США накопился огромный госдолг, заявил американский сенатор Линдси Грэм* в... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T13:52
2024-03-11T13:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
линдси грэм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874764101_0:34:3072:1761_1920x0_80_0_0_d1a467c9ba836b7f7f6bef646a3fcae6.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Вашингтону следует оказывать Киеву помощь только в виде займов, поскольку у самих США накопился огромный госдолг, заявил американский сенатор Линдси Грэм* в эфире телеканала NBC News. "Я думаю, что большинство американцев хотели бы помочь Украине. Но идея, которая состоит в том, чтобы отдавать и не получать назад, должна быть снята с повестки", - заявил Грэм*, комментируя подобное заявление бывшего президента США Дональда Трампа. По словам Грэма*, во время игры в гольф Трамп предложил помогать Украине в виде займа, "как это делали с Британией во время Второй мировой войны". "Когда ваш долг составляет 34 триллиона долларов, нужно думать об американском народе, а не о союзниках", - заявил Грэм*. Он отметил, что Трамп намерен в понедельник или вторник обсудить возможность переквалификации помощи Украине в беспроцентный займ со спикером палаты представителей США Майком Джонсоном, и, по мнению Грэма*, вряд ли какой-то член конгресса США выступит против того, чтобы союзники вернули переданные им в виде помощи деньги, когда смогут. "У них, на Украине, тонны минералов", - добавил Грэм*. Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации президента Джо Байдена о выделении еще 60 миллиардов долларов для Киева. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину во исполнение предыдущих контрактов. Бывший американский лидер и наиболее вероятный кандидат в президенты США от республиканцев на выборах 2024 года Дональд Трамп ранее предлагал перестать безвозмездно предоставлять помощь иностранным государствам, превратив такую поддержку в кредитные займы. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.* Внесен в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20240311/bayden-1932157368.html
https://ria.ru/20240309/bayden-1931936896.html
https://ria.ru/20240306/amerika-1931275849.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874764101_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_d249692e32b70d484af6adac52f6210a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, линдси грэм
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Линдси Грэм
Американский сенатор предложил помогать Украине только займами

Грэм: США из-за огромного госдолга следует помогать Украине только займами

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов)
Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов) - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Вашингтону следует оказывать Киеву помощь только в виде займов, поскольку у самих США накопился огромный госдолг, заявил американский сенатор Линдси Грэм* в эфире телеканала NBC News.
"Я думаю, что большинство американцев хотели бы помочь Украине. Но идея, которая состоит в том, чтобы отдавать и не получать назад, должна быть снята с повестки", - заявил Грэм*, комментируя подобное заявление бывшего президента США Дональда Трампа.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Орбан и Трамп унизили Байдена
08:00
По словам Грэма*, во время игры в гольф Трамп предложил помогать Украине в виде займа, "как это делали с Британией во время Второй мировой войны". "Когда ваш долг составляет 34 триллиона долларов, нужно думать об американском народе, а не о союзниках", - заявил Грэм*.
Он отметил, что Трамп намерен в понедельник или вторник обсудить возможность переквалификации помощи Украине в беспроцентный займ со спикером палаты представителей США Майком Джонсоном, и, по мнению Грэма*, вряд ли какой-то член конгресса США выступит против того, чтобы союзники вернули переданные им в виде помощи деньги, когда смогут. "У них, на Украине, тонны минералов", - добавил Грэм*.
Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации президента Джо Байдена о выделении еще 60 миллиардов долларов для Киева. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину во исполнение предыдущих контрактов.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Байден объявил войну на два фронта
9 марта, 08:00
Бывший американский лидер и наиболее вероятный кандидат в президенты США от республиканцев на выборах 2024 года Дональд Трамп ранее предлагал перестать безвозмездно предоставлять помощь иностранным государствам, превратив такую поддержку в кредитные займы.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Американцы грозят нам ядерной войной и одновременно просят о переговорах
6 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАЛиндси Грэм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала