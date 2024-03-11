Американский сенатор предложил помогать Украине только займами
Грэм: США из-за огромного госдолга следует помогать Украине только займами
© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов)
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов). Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Вашингтону следует оказывать Киеву помощь только в виде займов, поскольку у самих США накопился огромный госдолг, заявил американский сенатор Линдси Грэм* в эфире телеканала NBC News.
"Я думаю, что большинство американцев хотели бы помочь Украине. Но идея, которая состоит в том, чтобы отдавать и не получать назад, должна быть снята с повестки", - заявил Грэм*, комментируя подобное заявление бывшего президента США Дональда Трампа.
По словам Грэма*, во время игры в гольф Трамп предложил помогать Украине в виде займа, "как это делали с Британией во время Второй мировой войны". "Когда ваш долг составляет 34 триллиона долларов, нужно думать об американском народе, а не о союзниках", - заявил Грэм*.
Он отметил, что Трамп намерен в понедельник или вторник обсудить возможность переквалификации помощи Украине в беспроцентный займ со спикером палаты представителей США Майком Джонсоном, и, по мнению Грэма*, вряд ли какой-то член конгресса США выступит против того, чтобы союзники вернули переданные им в виде помощи деньги, когда смогут. "У них, на Украине, тонны минералов", - добавил Грэм*.
Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации президента Джо Байдена о выделении еще 60 миллиардов долларов для Киева. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину во исполнение предыдущих контрактов.
Бывший американский лидер и наиболее вероятный кандидат в президенты США от республиканцев на выборах 2024 года Дональд Трамп ранее предлагал перестать безвозмездно предоставлять помощь иностранным государствам, превратив такую поддержку в кредитные займы.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов