https://ria.ru/20240311/ukraina-1932257023.html

Бербок заявила, что не понимает позицию папы Франциска по Украине

Бербок заявила, что не понимает позицию папы Франциска по Украине - РИА Новости, 11.03.2024

Бербок заявила, что не понимает позицию папы Франциска по Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила в эфире телеканала ARD, что не понимает позицию папы Римского Франциска, отметившего, что Украине нужно РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T11:56

2024-03-11T11:56

2024-03-11T11:56

специальная военная операция на украине

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франциск (хорхе марио бергольо)

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила в эфире телеканала ARD, что не понимает позицию папы Римского Франциска, отметившего, что Украине нужно мужество, чтобы поднять белый флаг и начать переговоры с Россией.На днях швейцарская телерадиокомпания RSI опубликовала фрагменты предстоящего интервью понтифика, где тот заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость признать это и согласиться на переговоры - "показать белый флаг". Эти слова были восприняты как призыв к капитуляции Киева. Позднее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя эти высказывания папы, отказался последовать его совету и поднимать какой-либо флаг, кроме украинского."Я не понимаю этого, я действительно этого не понимаю", - сказала Бербок. "Нам нужно мужество, чтобы быть на стороне Украины, делать всё, чтобы Украина смогла себя защитить", - продолжила она.Папа Франциск ранее обращался с многочисленными призывами в связи с обострением конфликта на Украине и неоднократно выражал намерение посетить как Украину, так и Россию. Ватикан не раз демонстрировал готовность оказать содействие усилиям по прекращению конфликта. В мае минувшего года папа поручил кардиналу Маттео Дзуппи провести миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности. С начала лета Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву и Вашингтон.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как отмечали в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.

https://ria.ru/20240310/kuleba-1932178398.html

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, анналена бербок, германия, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо)