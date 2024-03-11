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Украина уже давно банкрот, заявил экс-премьер - РИА Новости, 11.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:14 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/ukraina-1932253490.html
Украина уже давно банкрот, заявил экс-премьер
Украина уже давно банкрот, заявил экс-премьер - РИА Новости, 11.03.2024
Украина уже давно банкрот, заявил экс-премьер
Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что страна уже давно является банкротом. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T11:14
2024-03-11T11:14
специальная военная операция на украине
украина
николай азаров (политик)
экономика
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что страна уже давно является банкротом. Ранее международное рейтинговое агентство S&amp;P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте до "CC" с "CCC", прогноз негативный. "Украина является полностью неплатежеспособной. Но рейтинг, соответствующий дефолту, международные агентства не рискуют ей присваивать. Хотя Украина уже давно банкрот", - написал Азаров на своей странице в соцсети.Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября 2023 года Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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украина, николай азаров (политик), экономика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Николай Азаров (политик), Экономика
Украина уже давно банкрот, заявил экс-премьер

Экс-премьер Азаров назвал Украину уже давно полностью неплатежеспособной

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что страна уже давно является банкротом.
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте до "CC" с "CCC", прогноз негативный.
"Украина является полностью неплатежеспособной. Но рейтинг, соответствующий дефолту, международные агентства не рискуют ей присваивать. Хотя Украина уже давно банкрот", - написал Азаров на своей странице в соцсети.
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября 2023 года Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаНиколай Азаров (политик)Экономика
 
 
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