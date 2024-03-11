https://ria.ru/20240311/ukraina-1932253490.html
Украина уже давно банкрот, заявил экс-премьер
Украина уже давно банкрот, заявил экс-премьер - РИА Новости, 11.03.2024
Украина уже давно банкрот, заявил экс-премьер
Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что страна уже давно является банкротом. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T11:14
2024-03-11T11:14
2024-03-11T11:14
специальная военная операция на украине
украина
николай азаров (политик)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что страна уже давно является банкротом. Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте до "CC" с "CCC", прогноз негативный. "Украина является полностью неплатежеспособной. Но рейтинг, соответствующий дефолту, международные агентства не рискуют ей присваивать. Хотя Украина уже давно банкрот", - написал Азаров на своей странице в соцсети.Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября 2023 года Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20231209/ukraina-1914751420.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8fe4c1f48cd6189064723f175da8d123.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, николай азаров (политик), экономика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Николай Азаров (политик), Экономика
Украина уже давно банкрот, заявил экс-премьер
Экс-премьер Азаров назвал Украину уже давно полностью неплатежеспособной
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что страна уже давно является банкротом.
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте до "CC" с "CCC", прогноз негативный.
"Украина является полностью неплатежеспособной. Но рейтинг, соответствующий дефолту, международные агентства не рискуют ей присваивать. Хотя Украина уже давно банкрот", - написал Азаров на своей странице в соцсети.
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США
власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября 2023 года Владимир Зеленский
подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
На Украине заявили о риске нового процесса вдобавок к демилитаризации