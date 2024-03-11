https://ria.ru/20240311/ukraina-1932253490.html

Украина уже давно банкрот, заявил экс-премьер

Украина уже давно банкрот, заявил экс-премьер - РИА Новости, 11.03.2024

Украина уже давно банкрот, заявил экс-премьер

Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что страна уже давно является банкротом. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T11:14

2024-03-11T11:14

2024-03-11T11:14

специальная военная операция на украине

украина

николай азаров (политик)

экономика

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что страна уже давно является банкротом. Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте до "CC" с "CCC", прогноз негативный. "Украина является полностью неплатежеспособной. Но рейтинг, соответствующий дефолту, международные агентства не рискуют ей присваивать. Хотя Украина уже давно банкрот", - написал Азаров на своей странице в соцсети.Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября 2023 года Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20231209/ukraina-1914751420.html

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

украина, николай азаров (политик), экономика