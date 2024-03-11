https://ria.ru/20240311/ukraina-1932250895.html

Обслуживать F-16 на Украине будут западные специалисты, пишут СМИ

Обслуживать F-16 на Украине будут западные специалисты, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2024

Обслуживать F-16 на Украине будут западные специалисты, пишут СМИ

Западным подрядчикам придется отправиться на Украину для обслуживания истребителей F-16, сообщает газета New York Times со ссылкой на чиновников. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T11:06

2024-03-11T11:06

2024-03-11T11:06

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Западным подрядчикам придется отправиться на Украину для обслуживания истребителей F-16, сообщает газета New York Times со ссылкой на чиновников. По информации издания, примерно 50 технических специалистов с Украины обучаются в Дании ремонту истребителей. "Западным оборонным подрядчикам придется сопровождать истребители на Украину и остаться с ними до тех пор, пока не будет достаточно украинских команд для их надлежащего обслуживания", - пишет газета. Как отмечает издание, на создание подобных ремонтных бригад могут уйти годы. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей. Как заявил ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан. В феврале премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что первые истребители F-16 могут быть переданы ВСУ уже весной. По ее словам, их передачу сдерживает только техническая причина. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240124/istrebitel-1923103636.html

https://ria.ru/20240311/f-16-1932225927.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, дания, александр шульгин, метте фредериксен, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, f-16, разговор немецких военных об атаке на крымский мост