Обслуживать F-16 на Украине будут западные специалисты, пишут СМИ
NYT: западным подрядчикам придется отправиться на Украину для обслуживания F-16
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Западным подрядчикам придется отправиться на Украину для обслуживания истребителей F-16, сообщает газета New York Times со ссылкой на чиновников.
По информации издания, примерно 50 технических специалистов с Украины обучаются в Дании ремонту истребителей.
"Западным оборонным подрядчикам придется сопровождать истребители на Украину и остаться с ними до тех пор, пока не будет достаточно украинских команд для их надлежащего обслуживания", - пишет газета.
Как отмечает издание, на создание подобных ремонтных бригад могут уйти годы.
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей. Как заявил ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.
В феврале премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что первые истребители F-16 могут быть переданы ВСУ уже весной. По ее словам, их передачу сдерживает только техническая причина.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.