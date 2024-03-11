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Депутат назвал присутствие военных НАТО на Украине переходом красных линий - РИА Новости, 11.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:44 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/ukraina-1932226433.html
Депутат назвал присутствие военных НАТО на Украине переходом красных линий
Депутат назвал присутствие военных НАТО на Украине переходом красных линий - РИА Новости, 11.03.2024
Депутат назвал присутствие военных НАТО на Украине переходом красных линий
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал присутствие военных НАТО на территории Украины переходом любых красных линий и сигналом к действию... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T08:44
2024-03-11T08:44
специальная военная операция на украине
в мире
михаил шеремет
радослав сикорский
мария захарова
украина
нато
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал присутствие военных НАТО на территории Украины переходом любых красных линий и сигналом к действию для России. Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что некоторые страны НАТО уже направили своих военных на Украину. "Такие заявления являются откровенным переходом любых красных линий и сигналом к действию, давая полное право России перейти от гуманных избирательных шаблонов ведения боевых действий к тотальному уничтожению всех целей, несущих угрозу безопасности страны, в том числе в территориальном воздушном и водном пространстве", - сказал Шеремет РИА Новости. По его мнению, дипломаты тех государств НАТО, которые открыто стали на сторону киевского режима и отправили на Украину своих военных, должны быть "изгнаны из России - с полным разрывом дипломатических отношений". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Сикорского, заявил РИА Новости, что "дальше скрывать это они уже не могли".
https://ria.ru/20240311/f-16-1932225927.html
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в мире, михаил шеремет, радослав сикорский, мария захарова, украина, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Михаил Шеремет, Радослав Сикорский, Мария Захарова, Украина, НАТО, Россия
Депутат назвал присутствие военных НАТО на Украине переходом красных линий

Шеремет назвал присутствие военных НАТО на Украине переходом красных линий

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал присутствие военных НАТО на территории Украины переходом любых красных линий и сигналом к действию для России.
Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что некоторые страны НАТО уже направили своих военных на Украину.
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"Такие заявления являются откровенным переходом любых красных линий и сигналом к действию, давая полное право России перейти от гуманных избирательных шаблонов ведения боевых действий к тотальному уничтожению всех целей, несущих угрозу безопасности страны, в том числе в территориальном воздушном и водном пространстве", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его мнению, дипломаты тех государств НАТО, которые открыто стали на сторону киевского режима и отправили на Украину своих военных, должны быть "изгнаны из России - с полным разрывом дипломатических отношений".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Сикорского, заявил РИА Новости, что "дальше скрывать это они уже не могли".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМихаил ШереметРадослав СикорскийМария ЗахароваУкраинаНАТОРоссия
 
 
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