https://ria.ru/20240311/ukraina-1932226433.html
Депутат назвал присутствие военных НАТО на Украине переходом красных линий
Депутат назвал присутствие военных НАТО на Украине переходом красных линий - РИА Новости, 11.03.2024
Депутат назвал присутствие военных НАТО на Украине переходом красных линий
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал присутствие военных НАТО на территории Украины переходом любых красных линий и сигналом к действию... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T08:44
2024-03-11T08:44
2024-03-11T08:44
специальная военная операция на украине
в мире
михаил шеремет
радослав сикорский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал присутствие военных НАТО на территории Украины переходом любых красных линий и сигналом к действию для России. Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что некоторые страны НАТО уже направили своих военных на Украину. "Такие заявления являются откровенным переходом любых красных линий и сигналом к действию, давая полное право России перейти от гуманных избирательных шаблонов ведения боевых действий к тотальному уничтожению всех целей, несущих угрозу безопасности страны, в том числе в территориальном воздушном и водном пространстве", - сказал Шеремет РИА Новости. По его мнению, дипломаты тех государств НАТО, которые открыто стали на сторону киевского режима и отправили на Украину своих военных, должны быть "изгнаны из России - с полным разрывом дипломатических отношений". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Сикорского, заявил РИА Новости, что "дальше скрывать это они уже не могли".
https://ria.ru/20240311/f-16-1932225927.html
https://ria.ru/20240310/otvet-1932147333.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, михаил шеремет, радослав сикорский, мария захарова, украина, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Михаил Шеремет, Радослав Сикорский, Мария Захарова, Украина, НАТО, Россия
Депутат назвал присутствие военных НАТО на Украине переходом красных линий
Шеремет назвал присутствие военных НАТО на Украине переходом красных линий
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал присутствие военных НАТО на территории Украины переходом любых красных линий и сигналом к действию для России.
Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский
заявил, что некоторые страны НАТО уже направили своих военных на Украину.
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"Такие заявления являются откровенным переходом любых красных линий и сигналом к действию, давая полное право России перейти от гуманных избирательных шаблонов ведения боевых действий к тотальному уничтожению всех целей, несущих угрозу безопасности страны, в том числе в территориальном воздушном и водном пространстве", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его мнению, дипломаты тех государств НАТО, которые открыто стали на сторону киевского режима и отправили на Украину своих военных, должны быть "изгнаны из России - с полным разрывом дипломатических отношений".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
, комментируя слова Сикорского, заявил РИА Новости, что "дальше скрывать это они уже не могли".
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