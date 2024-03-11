https://ria.ru/20240311/ukraina-1932226433.html

Депутат назвал присутствие военных НАТО на Украине переходом красных линий

Депутат назвал присутствие военных НАТО на Украине переходом красных линий - РИА Новости, 11.03.2024

Депутат назвал присутствие военных НАТО на Украине переходом красных линий

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал присутствие военных НАТО на территории Украины переходом любых красных линий и сигналом к действию... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T08:44

2024-03-11T08:44

2024-03-11T08:44

специальная военная операция на украине

в мире

михаил шеремет

радослав сикорский

мария захарова

украина

нато

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал присутствие военных НАТО на территории Украины переходом любых красных линий и сигналом к действию для России. Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что некоторые страны НАТО уже направили своих военных на Украину. "Такие заявления являются откровенным переходом любых красных линий и сигналом к действию, давая полное право России перейти от гуманных избирательных шаблонов ведения боевых действий к тотальному уничтожению всех целей, несущих угрозу безопасности страны, в том числе в территориальном воздушном и водном пространстве", - сказал Шеремет РИА Новости. По его мнению, дипломаты тех государств НАТО, которые открыто стали на сторону киевского режима и отправили на Украину своих военных, должны быть "изгнаны из России - с полным разрывом дипломатических отношений". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Сикорского, заявил РИА Новости, что "дальше скрывать это они уже не могли".

https://ria.ru/20240311/f-16-1932225927.html

https://ria.ru/20240310/otvet-1932147333.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, михаил шеремет, радослав сикорский, мария захарова, украина, нато, россия