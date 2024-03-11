https://ria.ru/20240311/ukraina-1932224751.html

ВСУ сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Одесской области

ВСУ сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Одесской области - РИА Новости, 11.03.2024

ВСУ сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Одесской области

Объект инфраструктуры поврежден в одесской области в результате взрывов, сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T08:18

2024-03-11T08:18

2024-03-11T08:18

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в одесской области в результате взрывов, сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк. Ранее украинский 24 Канал сообщал о взрывах в Одессе на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Как заявила Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона, в Одесской области поврежден "инфраструктурный объект, повреждены административные здания".

https://ria.ru/20240310/obekty-1932134206.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, одесса, одесская область, вооруженные силы украины