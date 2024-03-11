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ВСУ сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Одесской области - РИА Новости, 11.03.2024
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08:18 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/ukraina-1932224751.html
ВСУ сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Одесской области
ВСУ сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Одесской области - РИА Новости, 11.03.2024
ВСУ сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Одесской области
Объект инфраструктуры поврежден в одесской области в результате взрывов, сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T08:18
2024-03-11T08:18
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в одесской области в результате взрывов, сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк. Ранее украинский 24 Канал сообщал о взрывах в Одессе на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Как заявила Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона, в Одесской области поврежден "инфраструктурный объект, повреждены административные здания".
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в мире, одесса, одесская область, вооруженные силы украины
В мире, Одесса, Одесская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Одесской области

ВСУ: в Одесской области взрыв повредил объект инфраструктуры

© AP Photo / Francisco SecoУкраинские пожарные в Харькове
Украинские пожарные в Харькове - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Украинские пожарные в Харькове . Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в одесской области в результате взрывов, сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк.
Ранее украинский 24 Канал сообщал о взрывах в Одессе на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.
Как заявила Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона, в Одесской области поврежден "инфраструктурный объект, повреждены административные здания".
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
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В миреОдессаОдесская областьВооруженные силы Украины
 
 
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