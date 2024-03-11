https://ria.ru/20240311/ukraina-1932224751.html
ВСУ сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Одесской области
ВСУ сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Одесской области - РИА Новости, 11.03.2024
ВСУ сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Одесской области
Объект инфраструктуры поврежден в одесской области в результате взрывов, сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T08:18
2024-03-11T08:18
2024-03-11T08:18
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в одесской области в результате взрывов, сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк. Ранее украинский 24 Канал сообщал о взрывах в Одессе на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Как заявила Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона, в Одесской области поврежден "инфраструктурный объект, повреждены административные здания".
https://ria.ru/20240310/obekty-1932134206.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса, одесская область, вооруженные силы украины
В мире, Одесса, Одесская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Одесской области
ВСУ: в Одесской области взрыв повредил объект инфраструктуры