https://ria.ru/20240311/uis-1932337271.html

Путин ввел звание "Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы"

Путин ввел звание "Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы" - РИА Новости, 11.03.2024

Путин ввел звание "Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы"

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении почетного звания "Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы РФ", соответствующий... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T17:08

2024-03-11T17:08

2024-03-11T17:08

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении почетного звания "Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы РФ", соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю: 1. Установить почетное звание "Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы Российской Федерации", - говорится в документе. Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 11 марта. Согласно положению о звании, почетное звание "Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы РФ" присваивается "высокопрофессиональным работникам уголовно-исполнительной системы РФ за личные заслуги" в исполнении уголовных наказаний и мер пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста; в обеспечении укрепления правопорядка и законности в учреждениях; органах и организация УИС, в подготовке квалифицированных кадров; и в достижении иных значимых результатов. "Почетное звание "Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы РФ" присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала осуществления представленным к награде лицом профессиональной деятельности в учреждениях, органах и организациях уголовно-исполнительной системы РФ и при наличии у него наград (поощрений) федеральных органов государственной власти или органов государственной власти субъектов РФ", - добавляется в документе.

https://ria.ru/20230724/fsin-1885980678.html

https://ria.ru/20240220/siloviki-1928405248.html

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Кирилл Волков

общество, россия, владимир путин