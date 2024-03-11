https://ria.ru/20240311/uis-1932337271.html
Путин ввел звание "Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы"
Путин ввел звание "Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы" - РИА Новости, 11.03.2024
Путин ввел звание "Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы"
Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении почетного звания "Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы РФ", соответствующий... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T17:08
2024-03-11T17:08
2024-03-11T17:08
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808332726_0:296:3048:2011_1920x0_80_0_0_84207be3dac70635c92f7e1416185408.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении почетного звания "Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы РФ", соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю: 1. Установить почетное звание "Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы Российской Федерации", - говорится в документе. Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 11 марта. Согласно положению о звании, почетное звание "Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы РФ" присваивается "высокопрофессиональным работникам уголовно-исполнительной системы РФ за личные заслуги" в исполнении уголовных наказаний и мер пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста; в обеспечении укрепления правопорядка и законности в учреждениях; органах и организация УИС, в подготовке квалифицированных кадров; и в достижении иных значимых результатов. "Почетное звание "Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы РФ" присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала осуществления представленным к награде лицом профессиональной деятельности в учреждениях, органах и организациях уголовно-исполнительной системы РФ и при наличии у него наград (поощрений) федеральных органов государственной власти или органов государственной власти субъектов РФ", - добавляется в документе.
https://ria.ru/20230724/fsin-1885980678.html
https://ria.ru/20240220/siloviki-1928405248.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808332726_722:304:3048:2048_1920x0_80_0_0_8c0ddb29e828d2e759cc464c1c780149.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин ввел звание "Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы"
Путин подписал указ об установлении почетного звания заслуженного работника УИС
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении почетного звания "Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы РФ", соответствующий документ
размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю: 1. Установить почетное звание "Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы Российской Федерации", - говорится в документе. Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 11 марта.
Путин разрешил сотрудникам ФСИН досрочно выходить на пенсию
Согласно положению о звании, почетное звание "Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы РФ" присваивается "высокопрофессиональным работникам уголовно-исполнительной системы РФ за личные заслуги" в исполнении уголовных наказаний и мер пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста; в обеспечении укрепления правопорядка и законности в учреждениях; органах и организация УИС, в подготовке квалифицированных кадров; и в достижении иных значимых результатов.
"Почетное звание "Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы РФ" присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала осуществления представленным к награде лицом профессиональной деятельности в учреждениях, органах и организациях уголовно-исполнительной системы РФ и при наличии у него наград (поощрений) федеральных органов государственной власти или органов государственной власти субъектов РФ", - добавляется в документе.
Путин подписал указ о присвоении званий служащим силовых ведомств