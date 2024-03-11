https://ria.ru/20240311/ugroza-1932394776.html

В ФБР заявили о новом уровне террористической угрозы в США

В ФБР заявили о новом уровне террористической угрозы в США - РИА Новости, 12.03.2024

В ФБР заявили о новом уровне террористической угрозы в США

Уровень террористической угрозы в США после эскалации палестино-израильского конфликта перешел на совершенно иной уровень, нужно проявлять гораздо большую... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-11T23:54

2024-03-11T23:54

2024-03-12T00:05

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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Уровень террористической угрозы в США после эскалации палестино-израильского конфликта перешел на совершенно иной уровень, нужно проявлять гораздо большую бдительность, заявил директор ФБР Кристофер Рэй."С 7 октября эта угроза вышла на совершенно иной уровень. Думаю, настало время для гораздо большей бдительности", - сказал он на слушаниях в комитете сената США по разведке, отвечая на вопрос об уровне террористической угрозы и риска терактов в стране.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 31 тысячу, пострадали более 72 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240311/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240310/netanyakhu-1932188263.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, фбр, израиль, кристофер рэй, россия, владимир путин, хамас, оон