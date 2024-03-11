https://ria.ru/20240311/udary-1932337443.html

Источник: США и Британия нанесли удары по Йемену после нападения на судно

Источник: США и Британия нанесли удары по Йемену после нападения на судно - РИА Новости, 11.03.2024

Источник: США и Британия нанесли удары по Йемену после нападения на судно

Американские и британские истребители нанесли новую серию ударов по йеменской провинции Ходейда после того, как правящее на севере Йемена шиитское движение... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T17:09

2024-03-11T17:09

2024-03-11T17:09

в мире

красное море

ансар алла

ходейда (город)

йемен

военная операция сша и британии в йемене

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929796753_0:495:2762:2048_1920x0_80_0_0_529cb18270a7cfdb566a015fc1a8d973.jpg

КАИР, 11 мар - РИА Новости. Американские и британские истребители нанесли новую серию ударов по йеменской провинции Ходейда после того, как правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" предприняло нападение на судно в Красном море, сообщил РИА Новости в понедельник источник в местных органах власти. "Американские и британские истребители нанесли три удара по прибрежному району Раас Иса в округе Ас-Салиф в провинции Ходейда на западе Йемена", - отметил источник. Ранее Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило о получении информации об атаке на судно в 71 морской миле к юго-западу от йеменского порта Салиф. Позднее Управление сообщило, что получило от капитана информацию о взрыве недалеко от судна. Корабль и экипаж находятся в безопасности, силы коалиции расследуют произошедшее. В свою очередь британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила, что осведомлена о связанном с ракетой инциденте к западу от йеменского порта Ходейда, передаёт агентство Рейтер. Этот порт расположен в нескольких десятках километров от Салифа. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240310/perevozka-1932194090.html

https://ria.ru/20240306/udar-1931598324.html

красное море

ходейда (город)

йемен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, красное море, ансар алла, ходейда (город), йемен, военная операция сша и британии в йемене