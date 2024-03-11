https://ria.ru/20240311/udary-1932337443.html
Источник: США и Британия нанесли удары по Йемену после нападения на судно
Источник: США и Британия нанесли удары по Йемену после нападения на судно - РИА Новости, 11.03.2024
Источник: США и Британия нанесли удары по Йемену после нападения на судно
Американские и британские истребители нанесли новую серию ударов по йеменской провинции Ходейда после того, как правящее на севере Йемена шиитское движение... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T17:09
2024-03-11T17:09
2024-03-11T17:09
в мире
красное море
ансар алла
ходейда (город)
йемен
военная операция сша и британии в йемене
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КАИР, 11 мар - РИА Новости. Американские и британские истребители нанесли новую серию ударов по йеменской провинции Ходейда после того, как правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" предприняло нападение на судно в Красном море, сообщил РИА Новости в понедельник источник в местных органах власти. "Американские и британские истребители нанесли три удара по прибрежному району Раас Иса в округе Ас-Салиф в провинции Ходейда на западе Йемена", - отметил источник. Ранее Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило о получении информации об атаке на судно в 71 морской миле к юго-западу от йеменского порта Салиф. Позднее Управление сообщило, что получило от капитана информацию о взрыве недалеко от судна. Корабль и экипаж находятся в безопасности, силы коалиции расследуют произошедшее. В свою очередь британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила, что осведомлена о связанном с ракетой инциденте к западу от йеменского порта Ходейда, передаёт агентство Рейтер. Этот порт расположен в нескольких десятках километров от Салифа. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240310/perevozka-1932194090.html
https://ria.ru/20240306/udar-1931598324.html
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в мире, красное море, ансар алла, ходейда (город), йемен, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Красное море, Ансар Алла, Ходейда (город), Йемен, Военная операция США и Британии в Йемене
Источник: США и Британия нанесли удары по Йемену после нападения на судно
Источник: США и Британия нанесли удары по Йемену после нападения в Красном море
КАИР, 11 мар - РИА Новости. Американские и британские истребители нанесли новую серию ударов по йеменской провинции Ходейда после того, как правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" предприняло нападение на судно в Красном море, сообщил РИА Новости в понедельник источник в местных органах власти.
"Американские и британские истребители нанесли три удара по прибрежному району Раас Иса в округе Ас-Салиф в провинции Ходейда на западе Йемена", - отметил источник.
Спрос на перевозку товаров через Россию вырос на фоне атак хуситов
Ранее Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило о получении информации об атаке на судно в 71 морской миле к юго-западу от йеменского порта Салиф.
Позднее Управление сообщило, что получило от капитана информацию о взрыве недалеко от судна. Корабль и экипаж находятся в безопасности, силы коалиции расследуют произошедшее.
В свою очередь британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила, что осведомлена о связанном с ракетой инциденте к западу от йеменского порта Ходейда, передаёт агентство Рейтер. Этот порт расположен в нескольких десятках километров от Салифа.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем
корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США
, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания
с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
СМИ: США и Британия атаковали аэропорт Ходейды на западе Йемена