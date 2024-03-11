https://ria.ru/20240311/udar-1932380147.html

"Это провал". В Киеве пришли в ярость после подрыва HIMARS Россией

"Это провал". В Киеве пришли в ярость после подрыва HIMARS Россией - РИА Новости, 11.03.2024

"Это провал". В Киеве пришли в ярость после подрыва HIMARS Россией

Российская армия уничтожила ракетный комплекс HIMARS, поскольку украинская система радиоэлектронной борьбы не смогла обнаружить наблюдавший беспилотник, заявил... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T20:58

2024-03-11T20:58

2024-03-11T22:08

в мире

сша

киев

россия

bae systems

lockheed martin

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799465670_0:89:2887:1713_1920x0_80_0_0_4976d34767606cc7239b1c2c216ea009.jpg

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российская армия уничтожила ракетный комплекс HIMARS, поскольку украинская система радиоэлектронной борьбы не смогла обнаружить наблюдавший беспилотник, заявил киевский политик Игорь Лапин в эфире YouTube-канала "Прямой"."HIMARS вышел на позицию, какого-то черта стоял там около получаса. Это дало возможность навести ракету, и ракета прилетела точно в HIMARS. Это говорит о том, что система радиоэлектронной разведки не увидела российский беспилотник. <…> Это говорит о провале радиоэлектронной разведки. Это уже серьезная проблема. Какого черта он стоял там полчаса?" — возмутился он.Ранее пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил РИА Новости, что российские военные подорвали реактивную систему залпового огня HIMARS у границ региона.Реактивная система залпового огня HIMARS разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.

https://ria.ru/20240311/nato-1932365196.html

https://ria.ru/20240311/vsu-1932354940.html

сша

киев

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, киев, россия, bae systems, lockheed martin , украина