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"Это провал". В Киеве пришли в ярость после подрыва HIMARS Россией
"Это провал". В Киеве пришли в ярость после подрыва HIMARS Россией - РИА Новости, 11.03.2024
"Это провал". В Киеве пришли в ярость после подрыва HIMARS Россией
Российская армия уничтожила ракетный комплекс HIMARS, поскольку украинская система радиоэлектронной борьбы не смогла обнаружить наблюдавший беспилотник, заявил... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T20:58
2024-03-11T20:58
2024-03-11T22:08
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российская армия уничтожила ракетный комплекс HIMARS, поскольку украинская система радиоэлектронной борьбы не смогла обнаружить наблюдавший беспилотник, заявил киевский политик Игорь Лапин в эфире YouTube-канала "Прямой"."HIMARS вышел на позицию, какого-то черта стоял там около получаса. Это дало возможность навести ракету, и ракета прилетела точно в HIMARS. Это говорит о том, что система радиоэлектронной разведки не увидела российский беспилотник. <…> Это говорит о провале радиоэлектронной разведки. Это уже серьезная проблема. Какого черта он стоял там полчаса?" — возмутился он.Ранее пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил РИА Новости, что российские военные подорвали реактивную систему залпового огня HIMARS у границ региона.Реактивная система залпового огня HIMARS разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.
https://ria.ru/20240311/nato-1932365196.html
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в мире, сша, киев, россия, bae systems, lockheed martin , украина
В мире, США, Киев, Россия, BAE Systems, Lockheed Martin , Украина
"Это провал". В Киеве пришли в ярость после подрыва HIMARS Россией
В Киеве возмутились провалом украинской разведки после удара ВС России по HIMARS
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российская армия уничтожила ракетный комплекс HIMARS, поскольку украинская система радиоэлектронной борьбы не смогла обнаружить наблюдавший беспилотник, заявил киевский политик Игорь Лапин в эфире YouTube-канала "Прямой".
"HIMARS вышел на позицию, какого-то черта стоял там около получаса. Это дало возможность навести ракету, и ракета прилетела точно в HIMARS. Это говорит о том, что система радиоэлектронной разведки не увидела российский беспилотник. <…> Это говорит о провале радиоэлектронной разведки. Это уже серьезная проблема. Какого черта он стоял там полчаса?" — возмутился он.
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Ранее пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил РИА Новости, что российские военные подорвали реактивную систему залпового огня HIMARS у границ региона.
Реактивная система залпового огня HIMARS разработана в США
компаниями BAE Systems
и Lockheed Martin
в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.
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